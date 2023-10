PREMA Racing svetta con Dino Beganovic al termine dei test post-stagionali di FIA F3. Lo scandinavo ha firmato il miglior tempo dopo due intensi giorni a Jerez della Frontera, sessione che precederà un secondo impegno in quel di Barcellona ed un terzo ad Imola.

La Spagna sorride alla compagine tricolore ed al pilota svedese con il tempo di 1:29.900. Il 19enne è stato il più competitivo sin dal day-1, giornata che ha visto all’attacco Oliver Goethe e Gabriele Minì.

Oliver Goethe apre le danze nel day-1, bene Minì

La prima giornata ha sorriso al tedesco Oliver Goethe (Campos Racing). Il tedesco ha registrato il proprio riferimento in mattinata in 1:30.814, mezzo più lento rispetto al primato registrato dal suo ex compagno di squadra Gabriel Bortoleto nei test di fine settembre 2022

Da rimarcare nella mattinata del primo girono il quarto tempo di Leonardo Fornaroli (Trident) e l’ottavo dell’americano Ugo Ugochukwu (Rodin Carlin), abile ad avere la meglio su Sophia Floersch. Positiva giornata per la tedesca, iscritta alla sessione post 2023 con i colori di Van Amersfoort Racing.

Gabriele Minì, invece, ha risposto presente nel pomeriggio. Il siciliano di Prema non ha avuto particolari problemi a portarsi subito davanti a tutti con il tempo di 1:31.360 davanti a Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) e Dino Beganovic (PREMA Racing). Lo svedese ha avuto la meglio su Goethe ed il compagno di box spagnolo Mari Boya. 7mo tempo per il colombiano Sebastián Montoya (Campos Racing), 14mo per promettente Arvid Lindblad (PREMA Racing).

Ai microfoni della FIA F3, Goethe ha riportato dopo la giornata in pista: “Nel complesso è stata davvero una bella giornata, super positiva. Con le gomme nuove al mattino sono riuscito a fare il giro più veloce, quindi è un ottimo inizio. Sono stato molto competitivo anche sul passo gara, non mi posso lamentare del mio ritmo”.

DAY ONE CLASSIFICATION 📷 The quickest lap times from day 1 at Jerez 📷#F3 pic.twitter.com/MfzAR2ZnEF — Formula 3 (@Formula3) October 5, 2023

PREMA Racing davanti nel day-2, conferme per Beganovic

Dino Beganovic contro tutti, invece, nella giornata odierna. Il #1 di PREMA Racing ha siglato 28 passaggi ed il tempo di 1:29.900 davanti al compagno di box Minì ed allo spagnolo Boya. I due hanno tenuto testa a Fornaroli, presente nuovamente tra i migliori con pochi millesimi di scarto su Goethe ed il norvegese Martinius Stenshorne (Hitech Pulse-Eight).

Quest’ultimo si è ripetuto tra i migliori anche nella quarta ed ultima sessione in 1:31.717 davanti al compagno di box Luke Browning. Hitech ha siglato una vera e propria ‘doppietta’ precedendo le tre auto di Jenzen Motorsport di Charlie Wurz, Marias Zagazeta e Max Esterson. 7mo tempo per Gabriele Minì, 10mo per Dino Beganovic davanti all’olandese Laurens van Hoepen (ART Grand Prix).

Tante bandiere rosse hanno interrotto più volte l’azione in pista nel day-2. Ugo Ugochukwu, Luke Browning, Callum Voisin e Tim Tramnitz sono stati rallentati da dei singoli problemi in pista, situazioni che hanno richiesto la sospensione dell’attività.

Beganovic ha commentato al termine del lavoro in quel di Jerez: “Abbiamo finito tutto il programma che volevamo svolgere durante il test post-stagionale, la macchina si è comportata benissimo. È sempre bello avere feeling positivo ed avere la fiducia con una squadra che conosci. Siamo riusciti a fare quello che volevamo mostrando anche una notevole velocità”.

Appuntamento ora il 10 – 11 ottobre a Barcellona per una nuova sessione di test post-stagionali. Successivamente ci si sposterà in quel di Imola per concludere ufficialmente l’attività del 2023 con altri quattro turni dal 23-24 ottobre.

Anna Botton