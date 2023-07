La prima gara del weekend dell’Hungaroring è stata la sprint di Formula 3, vinta dall’italiano Gabriele Minì. Con la ripartenza a tre giri dalla fine a seguito della safety car, la corsa si è ravvivata, soprattutto a centro gruppo.

Minì stupisce, Bortoleto sempre più leader

Minì è partito dalla prima posizione ma, in partenza, è stato sopravanzato da Nikita Bedrin, che ha condotto la gara per molti passaggi, sempre tallonato dall’italiano. Gabriele Minì lo ha sopravanzato all’ottavo giro e Bedrin non è più riuscito a replicare. La safety car, uscita al quattordicesimo passaggio per problemi sulla vettura di Sebastian Montoya, poteva essere un bastone tra le ruote di Minì, che aveva anche l’anteriore sinistra molto usurato. L’italiano, però, ha gestito in maniera perfetta la partenza, andando a vincere con relativa tranquillità.

Un altro che ha stupito è Gabriel Bortoleto, il leader del campionato. Il brasiliano, terzo alla ripartenza, ha superato Nikita Bedrin con una grande manovra nelle ultime due curve, ottenendo il secondo posto, a cui si deve sommare il punto addizionale per il giro veloce. Bortoleto sta dimostrando una grandissima concretezza, per un totale di 12 apparizioni a punti consecutive. Termina terzo, quindi, Nikita Bedrin, che ottiene il suo primo podio in F3

Contatto tra Tsolov e Martì, che termina fuori dai punti

Al quarto posto termina Paul Aron, che ha fatto un’ottima ripartenza. Seguono Oliver Goethe e Christian Mansell. Chiudono a punti Franco Colapinto, Jonny Edgar, Grégoire Saucy ed infine Dino Beganovic.

Da segnalare il contatto, alla ripartenza tra la safety, tra Nikola Tsolov e Pepe Martì, nel quale è stato coinvolto anche Leonardo Fornaroli, che ha terminato quindicesimo. Per Martì è un duro colpo per il campionato, considerando che ha 46 punti di distacco da Bortoleto, con cinque gare rimanenti e 100 punti ancora disponibili. Minì, invece, è terzo con 51 punti di svantaggio.

No change at the top of the championship Mini and Bortoleto both score a big 🔟 in the Sprint Race! Take a look at who else scored in Budapest#HungarianGP #F3 pic.twitter.com/LvzPDc5X8t — Formula 3 (@Formula3) July 22, 2023

Appuntamento a domani per la feature race di F3, che scatterà alle 8:25.

