Zak O’Sullivan è stato il dominatore in Ungheria questo fine settimana di F3 e ha conquistato la vittoria nella Feature Race, guidando il gruppo dall’inizio alla fine. Il pilota britannico ha guidato una doppietta Prema con Dino Beganovic secondo, con Franco Colapinto che ha completato il podio. Buone rimonte di Pepe Marti e Mari Boya, che hanno raggiunto rispettivamente il sesto e il decimo posto.

Lotte al primo giro, poi rimonte e stabilità

Con la gara ridotta a 19 giri per motivi di sicurezza – utilizzo delle gomme limitato a causa di una grande usura delle gomme – in un circuito come l’Hungaroring in cui sorpassare è difficile, per garantirsi la vittoria ad O’Sullivan è bastata un’ottima partenza. Partito dalla pole position, infatti, ha tenuto a bada gli inseguitori coprendo l’interno e iniziando subito a guadagnare su Beganovic. Con il nuovo set di pneumatici i piloti Prema, a differenza del giorno precedente, hanno tirato forte portando i due piloti ad assicurarsi le posizioni, grazie ad una ottima gestione finale.

Podio chiuso da Colapinto che ha sfruttato l’opportunità datagli da Fornaroli al giro 8, in difficoltà verso metà gara, e la lotta con Goethe che l’ha portato a spingere per la zona podio. In quinta posizione è arrivato Aron il quale, a differenza dei compagni di squadra, ha fatto una gara discreta, ma non certo brillante.

Sesto posto per Marti che ha mostrato per tutti i giri di avere un buon passo gara e nessun segno di degrado. Fattori, questi, importanti nella sua rimonta dal tredicesimo posto in griglia di partenza. Lo spagnolo è seguito da Bortoleto che continua a giocare con la calcolatrice. Con un vantaggio importante sugli inseguitori, per lui era fondamentale ottenere punti importanti.

Chiudono la top 10 Edgar, Fornaroli e Boya. Mentre l’italiano ha affrontato una gara difficile che l’ha declassato dalla terza piazza iniziale, gli altri due sono stati protagonisti di una prestazione solida, oltre che di rimonta.

Protagonisti fuori dai punti

Non solo Fornaroli, anche Minì è senza voto. Per lui un sedicesimo posto che dopo la vittoria nella Sprint Race rende il weekend dell’italiano agrodolce.

Protagonisti assenti, complice il risultato delle qualifiche, anche Montoya, Saucy e Tsolov.

Fuori dai punti, ma risultato importante per Sophia Floersch che si piazza in diciottesima posizione.

Ordine di arrivo

Ecco l’ordine d’arrivo della Feature Race di F3 in Ungheria:

Il prossimo appuntamento con la F3 è settimana prossima a Spa–Francorchamps dove affronteranno il penultimo weekend della stagione. Con il titolo sempre più in mano a Bortoleto, rimane sempre la possibilità di guadagnare punti importanti.

Anna Botton