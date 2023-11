Luke Browning ha vinto la Qualifying Race della FIA F3 World Cup del GP di Macao. Il pilota britannico della Hitech ha preceduto il compagno di squadra Alex Dunne, autore di un’ottima gara dopo essere partito quinto. Terzo Gabriele Minì, superato da Dunne nel corso del quarto giro.

Il resoconto della gara

Al via Minì ha provato ad attaccare Browning andando verso la Lisboa, ma ha dovuto cedere dopo aver provato all’esterno. Chi invece ha effettuato uno scatto perfetto è stato Alex Dunne, che dalla quinta è salito in terza posizione. Browning ha allungato subito, ma si è visto il suo vantaggio subito azzerato per una neutralizzazione, causata da due incidenti distinti: al Melco Hairpin Armstrong e Zagazeta sono rimasti bloccati, mentre alla Lisboa Ugochuckwu, dopo aver cercato il sorpasso su Ticktum, ha spedito entrambi contro le barriere.

Alla ripartenza dopo la Safety Car Minì si è rifatto vedere all’esterno nei confronti di Browning alla Lisboa, ma questo ha consentito a Dunne di infilare l’italiano all’interno. L’irlandese ha provato a prendersi anche la prima posizione, ma ha intelligentemente preferito cedere. Dopodiché, comunque, Browning ha dominato, arrivando a vincere con due secondi di vantaggio su Alex Dunne. Ottima prestazione comunque per l’irlandese, al suo esordio in una gara di Formula 3.

Terzo ha chiuso Minì, che è sembrato meno in forma in gara di quanto fosse in qualifica. Domani potrà avere la possibilità di rifarsi prendendo la scia nel lungo tratto veloce che porta verso la Lisboa, ma è sembrato anche che gli mancasse un po’ di velocità sul dritto.

Giù dal podio Beganovic, che ha preceduto le due MP Motorsport di Hauger e Boya. Settimo un ottimo Paul Aron, che dopo una qualifica non ottimale che l’ha visto concludere quattordicesimo, ha effettuato un’ottima partenza. Chiudono la top 10 Marti, Hadjar (sprofondato dalla quarta posizione) e Maloney.

Le posizioni della gara di oggi stabiliranno la griglia di partenza per la gara di domani, in cui verrà stabilito il vincitore del GP di Macao e della FIA F3 World Cup. L’appuntamento è previsto per le 8.30, dopo la Main Race della FIA GT World Cup.

Alfredo Cirelli