Luke Browning conquista la prima posizione nelle qualifiche del GP di Macao 2023. Il pilota inglese della Hitech ha beffato Gabriele Minì per appena sei millesimi anche grazie ad un’interruzione nel finale del Q2 che ha impedito a tutti di migliorarsi.

Il resoconto

Nelle qualifiche di ieri Minì aveva ottenuto la pole provvisoria con un tempo di mezzo secondo migliore rispetto a quello di Browning. Era chiaro quindi che sarebbero stati loro due a giocarsi la partenza al palo per la gara di qualificazione del GP di Macao, e così è stato anche nel Q2. Qui però a spuntarla è stato Luke Browning a meno di dieci minuti dalla fine, con un tempo di 2:05.435, battendo Minì per appena sei millesimi: il palermitano, nell’ultimo giro, era in vantaggio negli intertempi, ma un incidente di Isack Hadjar ha stoppato la sessione, impedendo a tutti di migliorarsi.

Hadjar, nonostante l’incidente, partirà comunque in quarta posizione, al fianco di Dino Beganovic. Prema e Hitech si confermano quindi i team migliori in questo momento. Terza fila per Marcus Armstrong, che ha danneggiato la vettura contro le barriere, davanti ad Alex Dunne. L’irlandese si è confermato il pilota migliore tra quelli all’esordio in Formula 3, piazzandosi a soli tre decimi da Browning. Quarta fila invece tutta Red Bull, con Oliver Goethe davanti a Dennis Hauger.

Nono è Ugo Ugochuckwu, autore nel complesso di una buona prestazione all’esordio in F3 e in un cittadino, pur con un incidente in qualifica. Lo statunitense partirà al fianco di Mari Boya, che chiude la top ten. Segue Marti, mentre gli unici due ex vincitori del GP di Macao, Verschoor e Ticktum, sono dodicesimo e tredicesimo, davanti a Paul Aron. Quindicesimo Tsolov, autore di un incidente sia nelle prove che in qualifica, ad inizio sessione, che ha quindi dovuto mantenere il tempo conquistato nella sessione di ieri, e che scatterà affianco a Maloney. Nona fila per Sophia Floersch e per Charlie Wurz, decima per Noel Leon e Roman Stanek, mentre chiudono lo schieramento di partenza Esterson, Van Hoepen, Montoya, Mansell, Zagazeta e Smith.

La gara di qualificazione del GP di Macao scatterà domani alle ore 08.50. Qui verranno stabilite le posizioni di partenza della gara principale, che è prevista invece domenica alle 08.30.

Alfredo Cirelli