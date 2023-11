Questo finesettimana, dopo l’antipasto con la F4 dello scorso weekend, ci sarà il GP di Macao vero e proprio, la FIA F3 World Cup. Ecco tutte le informazioni da sapere sulla 70esima edizione della storica gara asiatica che dopo tre anni torna ad essere un evento globale.

Il circuito, le F3 tornano protagoniste

Il tracciato si snoda nella città cinese di Macao, un ex protettorato portoghese. La prima gara si è disputata nel 1954 con vetture Sport. Dopodiché si è passato prima alla Formula Libre (poteva parteciparci qualunque auto), poi alle vetture di Formula Atlantic, e infine, dal 1983, alle Formula 3. Nelle ultime tre edizioni, a causa della pandemia, si è corso con vetture di Formula 4, ma quest’anno, come nel 2019, si correrà con le stesse auto della FIA F3.

Il circuito, modificato una sola volta nel 1993, misura 6.115 km e presenta 24 curve, 15 a destra e 9 a sinistra. Il primo tratto è molto veloce, con le vetture che arriveranno in curva 3, la Lisboa, sprigionando la massima potenza. Proprio nel rettilineo precedente alla Lisboa, le vetture di F3 potranno attivare il DRS. Il settore successivo, da percorrere in leggera salita, è molto tortuoso, e comprende pieghe importanti come Maternity Hill, la Teddy Ip, nome storico del motorsport di queste zone.

Il culmine arriva con il tornante Melco, forse il più iconico del tracciato, da affrontare addirittura a meno di 20 km/h e dove vi è una bandiera gialla permanente. La discesa termina nel Fisherman’s Warf, penultima fatica prima dell’ultima curva.

Team e piloti

Della entry list completa del GP di Macao ne avevamo già parlato. Rispetto alla prima versione, tuttavia, c’è da segnalare la sostituzione di Franco Colapinto, che ha preferito assentarsi per concentrarsi sul round della Formula 2 di Abu Dhabi, dove esordirà nella categoria cadetta. Al suo posto, la MP Motorsport schiererà proprio l’altro pilota di F2, ossia Dennis Hauger.

Per il resto, il livello quest’anno è decisamente molto alto. Ci saranno diversi grandi nomi impegnati in categorie superiori che torneranno in F3 appositamente per quest’evento, come Marcus Armstrong, Daniel Ticktum, Zane Maloney, Isack Hadjar, Roman Stanek e il campione in carica della FIA F3 World Cup Richard Verschoor. Tra i piloti di Formula 3, da segnalare il trio Prema composto da Dino Beganovic, Paul Aron e Gabriele Minì (unico italiano presente in griglia), insieme a Pepe Marti. Tra i rookie, occhio a Ugo Ugochuckwu, proveniente dalla F4 italiana, e ad Alex Dunne, vicecampione della GB3 quest’anno.

Format e orari

Si scenderà in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le FP1 da 40 minuti alle 2.00, per poi passare alla prima sessione di qualifica, sempre da 40 minuti, alle 8.15. Venerdì notte stesso programma, con le FP2 alle 2.30 e la Q2 alle 8.05. La griglia di partenza della prima gara sarà decisa in base ai migliori tempi, indipendentemente dalla sessione in cui saranno stati fatti segnare.

Sabato mattina, alle 8.50, ci sarà la Qualifying Race da 10 giri (61.170 km) o 60 minuti. Questa definirà la griglia di partenza dell’evento principale, la Main Race, ossia il GP di Macao vero e proprio, una gara da 15 giri (91.755 km) o 60 minuti, che si disputerà domenica alle 8.30. Il vincitore otterrà anche cinque punti per la Superlicenza. Gli orari, comunque, sono molto relativi, a causa delle numerose interruzione che spesso sopraggiungono a Macao e che possono colpire le altre categorie. A proposito, QUI potete trovare la guida della FIA GT World Cup.

Tutte le sessioni saranno visibili con il commento in italiano sul canale YouTube Parc Fermé TV, o con il commento inglese su Motorsport.tv. Sul canale YouTube della FIA, invece, verranno trasmesse solo qualifiche e gare.

Alfredo Cirelli