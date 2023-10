Si iniziano a delineare le prime line up del campionato di Formula 3 2024. PREMA ha infatti annunciato di aver ingaggiato Gabriele Minì, il siciliano tornerà quindi nella squadra veneta con cui ha vinto il campionato italiano di Formula 4 nel 2020.

Ritorno alle origini per Gabriele Minì

Gabriele Minì torna quindi a casa dopo una breve parentesi con ART Grand Prix nel biennio 2021-2022 per correre in Formula Regional Europe, prima di approdare in Formula 3 con la Hitech nel 2023. Nei test post stagionali, però, già aveva preso in mano una monoposto gestita da PREMA, facendo registrare il miglior tempo assoluto nell’ultima due giorni di Imola. Minì ritroverà il suo ex compagno Dino Beganovic, già confermato per la prossima stagione, ed entrambi correranno anche nel GP di Macao nel medesimo team oltre all’estone Paul Aron.

Per Minì il 2023 dovrà essere una stagione di riscatto. Il 2023 l’ha visto cogliere due vittorie, nella Feature Race di Monaco e nella Sprint Race di Budapest, e due pole, a Sakhir e sempre a Monaco. Ma ci sono state anche diversi episodi che gli hanno impedito di conquistare punti importanti per il campionato. Alla fine ha chiuso settimo, ma è stato decisamente uno dei migliori piloti della stagione nell’anno dell’esordio.

Le dichiarazioni

René Rosin, Team Principal della Prema: “Siamo davvero orgogliosi di riavere Gabriele con noi. Ci è piaciuto moltissimo lavorare con lui nel 2020, e siamo felici di farlo di nuovo ora. Siamo estremamente lieti di come si sta formando la nostra formazione per il 2024, poiché abbiamo dei vincenti con un alto potenziale e una grande esperienza dalla nostra parte. Non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione e attendiamo con ansia il lavoro di preparazione che ci aspetta”.

Gabriele Minì: “Sono molto felice di unirmi a PREMA Racing per la stagione 2024. L’anno scorso la squadra ha avuto una stagione molto forte, e insieme abbiamo svolto alcuni test molto promettenti. Il nostro unico obiettivo sarà lottare per il titolo e non vedo l’ora di scendere in pista e iniziare la nuova stagione. Vorrei ringraziare l’Alpine Academy e All Road Management per il loro forte supporto per realizzarlo!”.

Alfredo Cirelli