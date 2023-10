Gabriel Bortoleto, campione 2023 della Formula 3, è entrato a far parte nel McLaren Driver Development Programme, il programma creato ad aprile dal team di Woking e guidato da Emanuele Pirro.

L’ingresso di Bortoleto in McLaren

Il 2023 di Bortoleto è stato fenomenale. Dopo aver vinto le Feature Race di Sakhir e di Melbourne, ha praticamente dominato il campionato di Formula 3, vincendolo nel corso delle qualifiche di Monza. La sua annata straordinaria non poteva non essere notata da qualche team di Formula 1, e la prima a muoversi è stata la McLaren, con il suo Driver Development Programme, guidato dall’ex pilota di F1 e vincitore di Le Mans Emanuele Pirro, che ha deciso di assicurarsi nella sua scuderia il brasiliano. Quest’ultimo affiancherà il pilota Indycar Pato O’Ward, il pilota di Toyota nel WEC Ryo Hirakawa e il pilota di F4 italiana (impegnato nei test della F3 in questi giorni) Ugo Ugochuckwu.

Bortoleto non è il solo ad entrare in McLaren. La squadra di Woking ha infatti deciso di mettere sotto contratto per un anno anche Brando Badoer. Figlio dell’ex pilota Minardi e collaudatore Ferrari Luca, Badoer milita attualmente nel campionato italiano di F4 con il team Van Amersfoort Racing. Il veneto sarà valutato per la prossima stagione, prima di decidere se farà parte del programma full time.

Le parole di Pirro e Bortoleto

Emanuele Pirro: “Sono lieto di dare il benvenuto a Gabriel nel McLaren Driver Development programme. Lo conosco bene dall’inizio della sua carriera nel motorsport, e ha tutto ciò che serve dentro e fuori dalla pista per essere una star. Si adatta molto bene anche alla cultura del nostro team alla McLaren. Non vedo l’ora di lavorare con Gabriel e di aiutarlo a sviluppare la sua carriera nel motorsport”.

Gabriel Bortoleto: “Sono entusiasta di unirmi al programma McLaren Driver Development. Sono grato alla McLaren e ad Emanuele per avermi dato questa opportunità. Sono già stato all’McLaren Technology Center per un tour e per incontrare il team, è stata davvero una bella esperienza. Non vedo l’ora di continuare a lavorare sul mio sviluppo insieme a una grande squadra”.

