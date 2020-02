Il giovane canadese Devlin De Francesco rinnova e prosegue con Trident Motorsport il suo cammino di crescita nel Campionato FIA F3. Dopo una stagione 2019 molto positiva e di apprendimento, nel 2020 il pilota di Toronto sarà portacolori del team milanese per la seconda stagione consecutiva, nella quale cercherà di mettere a frutto quanto imparato.









De Francesco non ha perso tempo in questo periodo di pausa per allenarsi in vista della stagione 2020: impegnato nell’Asian F3 Championship, ha conquistato numerosi podi e ha lottato con nomi di calibro come Nikita Mazepin, Jamie Chadwick, Tatiana Calderon e Pietro Fittipaldi.

Il ventenne dell’Ontario ha una notevole esperienza nel motorsport e il curriculum è interessante: tre vittorie nel campionato britannico di Formula 4 del 2016, terzo nel campionato Euroformula Open del 2017, debutto nel campionato europeo di Formula 3 e in GP3 nel 2018 ed approdo nel team di Maurizio Salvadori nel 2019.

De Francesco ha così commentato: “Sono felice di stare con una squadra così incredibile, non vedo l’ora che arrivi l’inizio, abbiamo svolto dei buoni test a Valencia, quindi sono sicuro di poter tradurre gli sviluppi in buoni risultati nel 2020”.

Anche Maurizio Salvadori, team principal Trident Motorsport, ha commentato positivamente: “Sono molto soddisfatto di aver esteso il rapporto con Devlin DeFrancesco in F3 per la stagione 2020. L’anno scorso Devlin ha mostrato grandi miglioramenti e sono molto ottimista per la prossima stagione. Sono convinto che l’esperienza maturata nel 2019 gli permetterà di raccogliere i buoni risultati, che oggi sono certamente alla sua portata”.

Devlin DeFrancesco si unirà a Lirim Zendeli, mentre non è ancora stato annunciato il terzo portacolori che completerà la line up, lanciata alla ricerca di successi, nella stagione 2020.

La stagione aprirà i battenti i prossimi 21 e 22 marzo sul tracciato di Sakhir in Bahrain, sul quale la categoria sarà di scena per la prima volta.

Anna Mangione