Proseguono a pieno ritmo gli annunci dei piloti 2024 nel campionato FIA F3. Dopo Prema Racing, anche altri team hanno completato la propria lineup: tra di essi Trident, Campos Racing, Hitech e Van Amersfoort Racing. Tra i numerosi esordi e diverse conferme, andiamo a vedere chi saranno i nuovi protagonisti della serie propedeutica nella stagione che scatterà ad inizio Marzo in Bahrain.



Le conferme

Il 2024 presenterà diversi volti noti per quanto riguarda i piloti al via in Formula 3. Con le promozioni che hanno premiato alcuni talenti emersi nella scorsa stagione – e tanti altri ancora da annunciare – i team hanno puntato su profili dotati di esperienza ma al tempo stesso in grado di mettere in mostra una buona capacità di apprendere e progredire.

Proprio con questo intento, Campos ha assegnato l’ultimo posto disponibile a Sebastian Montoya, segnando così un ritorno per il colombiano che aveva fatto il suo esordio in categoria proprio con il team spagnolo nel 2022. Questo quanto dichiarato dal team principal Adrian Campos jr. in merito alla rinnovata line-up: “Sono tre piloti giovani, ma allo stesso tempo con molta esperienza nel FIA F3. Senza dubbio, il 2024 promette di essere entusiasmante per Campos Racing“.

VAR ha ingaggiato al contempo due piloti che hanno già fatto esperienza in categoria. Innanzitutto confermando Tommy Smith, e dando ulteriore fiducia al giovane australiano che potrà così mettere alla prova il suo livello di maturità nel campionato. Ad affiancarlo ci sarà Sophia Floersch, altro nome d’esperienza che ha già disputato vari campionati con la scuderia nel 2018 e nel 2019, diventando un elemento importante per Van Amersfoort Racing.

Art Grand Prix ha invece annunciato Christian Mansell, il quale disputerà la sua seconda stagione completa nella disciplina dopo essersi classificato 12° nel 2023, quando ha ottenuto due podi nel suo anno da esordiente. Nel 2024 – stando a quanto dichiarato dal team principal, Sébastien Philippe – l’australiano “avrà tutto ciò di cui ha bisogno per sbocciare e raggiungere i suoi obiettivi e quelli della squadra”.

Numerosi esordi

Hitech Pulse-Eight affianca a Luke Browning due esordienti: Martinius Stenshorne e Cian Shields. Il talento norvegese si unisce dopo un anno consistente nel Campionato Europeo Formula Regional by Alpine, dove ha conquistato sia il titolo di vice-campione assoluto che quello riservato ai Rookie. Per Shields si tratta invece di un ritorno col team britannico dopo l’esperienza in GB3 nel 2022, che arriva dopo essere diventato vice-campione in Euroformula Open con quattro vittorie e 10 podi.

Anche Trident Motorsport avrà due esordienti in squadra. Il confermato Leonardo Fornaroli sarà la stella del team che dovrà rappresentare la guida per Sami Meguetounif e Santiago Ramos. Entrambi hanno ottenuto validi risultati nel campionato FRECA ed hanno ben impressionato lo staff tecnico nei test collettivi.

Van Amersfoort Racing ha inserito nel team anche Noel León. Con 7 vittorie e 16 podi, il messicano ha conquistato il titolo di campione in Euroformula Open 2023, vittoria che ha messo in luce le sue doti poi confermate nei test post-stagionali e nel GP Macao.

Piloti F3 2024

Ecco i piloti finora annunciati che saranno al via del campionato in F3 nel 2024.

Prema Racing: Dino Beganovic, Gabriele Mini, Arvid Lindblad

Trident: Leonardo Fornaroli, Sami Meguetounif, Santiago Ramos

MP Motorsport: ?

Campos Racing: Oliver Goethe, Mari Boya, Sebastian Montoya

Van Amersfoort Racing: Tommy Smith, Noel León, Sophia Floersch

PHM Racing: ?

Hitech Pulse-Eight: Luke Browning, Martinius Stenshorne, Cian Shields

Art Grand Prix: Laurens Van Hoepen, Christian Mansell

Rodin Carlin: ?

Jenzer Motorsport: ?

Anna Botton