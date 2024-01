Cambio di nome in casa Carlin: lo storico team inglese, dopo ventisette anni, diventa Rodin, costruttore automobilistico neozelandese di David Dicker. Nel frattempo, completa due terzi della line up per la F3, ingaggiando Callum Voisin e Joseph Loake. Aggiornamento anche in casa Jenzer, team svizzero che ha scelto il peruviano Matias Zagazeta.

Il passaggio da Carlin a Rodin

Carlin è uno dei team più vincenti di sempre nelle categorie propedeutiche verso la F1. Fondato nel 1996 da Trevor Carlin, ha corso principalmente nelle categorie britanniche, per poi espandersi in quelle continentali. Vanta titoli in GP3, in F3 europea, in F4 britannica e addirittura in Indy Lights (oggi Indy NXT), tra le altre, per un totale di 35 titoli vinti. Tra i piloti che vi hanno corso, 29 sono successivamente arrivati in F1, tra cui i campioni del mondo Sebastian Vettel e Nico Rosberg e gli attuali Carlos Sainz, Lando Norris e George Russell.

All’inizio del 2023 Rodin aveva acquisito la maggioranza delle quota societarie della Carlin, pur mantenendo il nome del team, divenuto “Rodin Carlin”. Rodin, costruttore automobilistico neozelandese di proprietà di David Dicker, l’anno scorso aveva fatto domanda alla FIA per entrare in F1 nello stesso bando a cui aderirono Andretti, Hitech e altre, ma venne scartata. Lo scorso 9 gennaio Rodin ha ufficializzato il cambio di nome del team (dopo aver acquisito tutte le quote), in tutte le categorie in cui correrà. Secondo quanto riporta FeederSeries.com, Trevor Carlin sarebbe stato licenziato da Dicker. La figlia Stephanie (a capo della F1 Academy) si è invece trasferita in McLaren.

I piloti

Nel frattempo, Rodin ha annunciato anche due dei tre piloti che correranno in F3 il prossimo anno, mentre quelli della F2 (Maloney e Miyata) restano confermati. Il primo è Callum Voisin. Il britannico nel 2023 ha vinto la GB3 sempre con il team Rodin Carlin, ora è stato promosso dopo aver provato la vettura nei test post stagionali. L’altro pilota scelto è Joseph Loake, altro inglese che nell’ultimo anno agonistico ha militato nella 2023. Loake ha chiuso terzo in campionato, secondo tra i rookie dietro Alex Dunne.

Zagazeta sale in Jenzer

Rimanendo in tema di mercato, c’è anche da annunciare l’esordio in F3 di Matias Zagazeta. Il peruviano, proveniente dalla Regional, correrà con Jenzer, team con cui aveva già corso a Macao e con cui aveva fatto i test post stagionali.

Cresce l’attesa ora per il via della stagione 2024 che inizierà in Bahrain con FIA F2 ed ovviamente F1. Il noto circuito che sorge in quel di Manama ospiterà anche i test di avvicinamento al campionato, indetti per il 11-13 febbraio.

Alfredo Cirelli