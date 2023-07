Pole position e record della pista per Zak O’Sullivan, mattatore della qualifica Formula 3 a Budapest. Doppietta Prema per la gara della domenica, con Dino Beganovic a completare la prima fila. Si conferma in gran forma Leonardo Fornaroli, terzo, mentre Gabriele Minì scatterà al palo nella Sprint Race di domani.

O’Sullivan domina la qualifica di Budapest

Sul circuito dell’Hungaroring va di scena la settima qualifica della stagione Formula 3. L’acquazzone che si è abbattuto sul tracciato ungherese durante il primo turno di libere della Formula 1 ha condizionato la prima parte sessione, con la pista rimasta insidiosa per oltre metà del turno. Ciononostante uno scatenato Zak O’Sullivan è riuscito a stampare il nuovo record della pista per la categoria, segnando un tempo di 1:31.091.

Fornaroli apre la seconda fila

Il pilota Prema Racing ha preceduto di ben quattro decimi il compagno di team Dino Beganovic, che ha fermato il cronometro in 1:31.494. Ancora una buona prestazione per Leonardo Fornaroli, che dopo la pole di Silverstone aprirà la seconda fila nella Feature Race di domenica grazie al terzo tempo assoluto del turno odierno.

In quarta posizione, a pochi millesimi, troviamo la MP Motorsport di Franco Colapinto che precede Oliver Goethe e Paul Aron. Buon settimo tempo per Nikola Tsolov, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, davanti a Johnny Edgar.

Delusione Bortoleto, fanno peggio i diretti rivali

Qualifica opaca per i principali candidati al titolo. Nona posizione per il leader di classifica Gabriel Bortoleto, che riesce comunque a precedere i rivali Pepe Martì, tredicesimo e Gabriele Minì, dodicesimo e con la possibilità di scattare al palo nella Sprint Race in programma domani. E’ la Campos Racing di Christian Mansell a completare la top ten.

Grazie ai quattro punti della pole O’Sullivan guadagna ben due posizioni nella generale, scavalcando Colapinto e Beganovic e issandosi al quinto posto. Un weekend partito sotto le migliori aspettative per l’alfiere del team Prema, già in gran forma nel turno di libere. Domani alle 9:50 il via della Sprint Race con Gabriele Minì e Nikita Bedrin a scattare dalla prima fila.

Samuele Fassino