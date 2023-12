Aumenta il numero dei piloti confermati per la stagione 2024 di FIA F3. Dopo l’annuncio delle scorse settimane di Leonardo Fornaroli, arrivano altre significative presentazioni per Mari Boya, Oliver Goethe e Luke Browning. Nell’entry list ci sarà spazio anche Laurens Van Hoepen, al debutto in Art Grand Prix

Campos ricerca esperienza con Goethe e Boya

Campos Racing la prossima stagione si affida a due dei piloti che hanno corso il GP di Macao con il team spagnolo: Oliver Goethe e Mari Boya. Dopo un 2023 da rookie concluso all’ottavo posto in classifica generale con il team Trident, il primo dei due giovani citati è atteso ad una nuova esperienza con la nota compagine spagnola. Entrato a far parte della Junior Academy di Red Bull a Novembre, ha corso per il team iberico con in quel di Macau, un ‘test’ in vista del 2024.

Il fratello di Benjamin Goethe ha riportato: “Sono contento di essere tornato in Campos Racing per tutta la stagione, mi hanno aiutato ad entrare in F3. I test e la gara a Macao mi rendono positivo sul prossimo anno. Il mio obiettivo è lottare per vincere e fare podi sin dall’inizio ed essere consistente.“

Con lui, nel 2024 guiderà per il team Campos anche Mari Boya. Lo spagnolo, già al lavoro al simulatore, ha svolto i test post-stagionali e la gara a Macao con la squadra valenciana. Anche quest’ultimo sarà sicuramente uno dei protagonisti da tenere d’occhio vista l’esperienza maturata negli ultimi mesi.

Boya ha annunciato: “Sono molto motivato per la mia seconda stagione in Formula 3, perché mi sono sentito molto forte fisicamente alla fine dell’anno, soprattutto nei test post-stagione con Campos Racing. Non vediamo l’ora che arrivi il 2024 e abbiamo già iniziato una buona preparazione al simulatore. Lavorerò affinché sia un anno fantastico per me“.

Hitech conferma Browning

Hitech Pulse-Eight continua a puntare sul talento Luke Browning. Il pilota della Williams Academy infatti trascorrerà con loro la sua seconda stagione nel campionato.

Il 21enne è chiamato a mettere in pratica l’esperienza e gli insegnamenti della sua stagione da rookie nel 2024. La vittoria a Macao dello scorso mese è stato un successo significativo in attesa dell’opening round del prossimo campionato.

Così commenta l’annuncio Luke Browning: “Sono felicissimo di annunciare che mi unirò alla griglia di partenza di Hitech Pulse-Eight per la stagione 2024 di F3. Ho molta fiducia nella squadra che mi circonda, abbiamo imparato molto durante la stagione scorsa”.

Van Hoepen all’esordio

ART Grand Prix conferma, nel frattempo, la collaborazione con Laurens Van Hoepen, il quale farà il suo debutto in F3. Il pilota olandese, dopo una carriera di successo nel karting, nelle scorse due stagioni ha disputato con il team ART GP la Formula Regional European Championship by Alpine. Il passaggio nella seconda serie propedeutica nella piramide verso la F1 è indubbiamente un momento importante di Hoepen, una nuova sfida tutta da seguire.

Il rookie della FIA F3 ha rilasciato in una nota: “Sono davvero felice di passare al FIA F3 con ART Grand Prix. Questo sarà il mio terzo anno di lavoro con la squadra e negli ultimi due anni abbiamo imparato a conoscerci bene e lo abbiamo dimostrato nei positivi test della F3. Il prossimo anno sarà entusiasmante e confido pienamente che io e ART Grand Prix possiamo fare un buon lavoro“.

Piloti F3 2024

Ecco i piloti finora annunciati che competeranno in F3 nel 2024.

Prema Racing: Dino Beganovic, Gabriele Mini, Arvid Lindblad

Trident: Leonardo Fornaroli

MP Motorsport:

Campos Racing: Oliver Goethe, Mari Boya

Van Amersfoort Racing:

PHM Racing:

Hitech Pulse-Eight: Luke Browning

Art Grand Prix: Laurens Van Hoepen

Rodin Carlin:

Jenzer Motorsport:

Anna Botton