Nella seconda e ultima giornata dei test post stagionali della F3 a Barcellona, Oliver Goethe con la Campos si prende la vetta della lista dei tempi, sia di giornata che assoluta. Come ieri, ancora secondo Gabriele Minì con Prema.

Sessione mattutina

Nella mattinata è Oliver Goethe a risultare il più veloce, con un tempo di 1:26.675. Il tedesco della Campos è l’unico pilota in entrambe le giornate ad essere sceso sotto il muro dell’1:27, e non di poco. Goethe ha compiuto in totale 31 tornate al mattino non riscontrando problemi di sorta, battendo anche il tempo di Browning di ieri di circa quattro decimi.

A quasi quattro decimi di distacco c’è Gabriele Minì, che anche nella mattinata di ieri si era piazzato al secondo posto. Il siciliano al volante della Prema ha compiuto 48 passaggi, uno in meno dello stakanovista di sessione, Arvid Lindblad. Minì, comunque, è stato l’unico insieme a Goethe a fare meglio del tempo di Browning di ieri, anche se per appena 21 millesimi. Terzo è Leonardo Fornaroli con la Trident, a due decimi dal connazionale, mentre segue Mari Boya, primo rookie in F3, con la seconda Campos in quarta posizione.

Quinto è Laurens Van Hoepen, che ha causato una delle due bandiere rosse della sessione: a un’ora e quarantacinque minuti dalla fine, l’olandese della ART ha infatti preso il muro in curva 9. Sessione finita per Van Hoepen con appena 19 giri all’attivo, e che per questo motivo non è neanche sceso in pista nella sessione pomeridiana.

L’altra bandiera rossa è stata causata da Charlie Wurz, a muro nelle primissime fasi della sessione. L’austriaco è quindi rimasto fermo a dieci giri in ventesima posizione, ma il team è comunque riuscito a riparare la macchina nel pomeriggio.

Come prevedibile, i tempi sono stati molto vicini, fatta eccezione per Goethe. In top 10 troviamo anche Tsolov (ART), Leon (VAR), Meguetounif (Trident), Lindblad (Prema) e Mansell (ART), a poco meno di un secondo dal leader Goethe. La ART è stata l’unica squadra a piazzare tre macchine in top 10.

TOP 10 – END OF AM SESSION 🏁 Goethe 📸

Mini

Fornaroli

Boya

Van Hoepen

Tsolov

Leon

Meguetounif

Lindblad

Mansell#F3 #F3Testing pic.twitter.com/5fVB6oDr8p — Formula 3 (@Formula3) October 11, 2023

Sessione pomeridiana

Nel pomeriggio i tempi salgono di circa due secondi, e nessuno si migliora rispetto alla mattinata. A primeggiare è Dino Beganovic in 1:28.553: lo svedese della Prema è anche il pilota che ha effettuato il maggior numero di giri, ben 65, dovendo recuperare il tempo perso nella mattinata quando ha effettuato appena 10 tornate. Non basta comunque per diventare il pilota con più giri della giornata, palma che spetta a Lindblad. L’inglese ha sommato ai 48 giri della mattinata i 54 del pomeriggio, diventando l’unico a sfondare la barriera dei 100 giri (102). Linblad, ricordiamolo, questo weekend si giocherà il campionato italiano di Formula 4 a Vallelunga insieme a Ugo Ugochuckwu (presente anche lui con Carlin) e a Kacper Sztuka.

Secondo è Boya, a circa 3 decimi da Beganovic, mentre seguono un ancora ben piazzato Goethe, Montoya (Campos), Wurz e Fornaroli, tutti sotto il secondo di distacco rispetto a Beganovic. Appena sopra questa soglia c’è Ugochuckwu, mentre chiudono la top ten Zagazeta (Jenzer), Meguetounif e Esterson (Jenzer). Diciottesimo Gabriele Minì, con un tempo addirittura sopra l’1:32.

TOP 10 – END OF PM SESSION 🏁 Beganovic 📸

Boya

Goethe

Montoya

Wurz

Fornaroli

Ugochukwu

Zagazeta

Meguetounif

Esterson#F3 #F3Testing pic.twitter.com/RsAzaNdnbd — Formula 3 (@Formula3) October 11, 2023

L’unica bandiera rossa della sessione pomeridiana è stata causata da Tasanapol Inthraphuvasak, della PHM, uscito fuori di pista in curva 9 e rimasto bloccato nella ghiaia.

Conclusa anche questa seconda tornata di test, la F3 tornerà a girare il 23 e il 24 ottobre sul circuito di Imola. Sarà questa la chiusura ufficiale della stagione, anche se ci sarà l’appuntamento fuori calendario del GP di Macao, con la Coppa del Mondo FIA.

Alfredo Cirelli