I test post-stagionali del campionato di F3 continuano, questa volta sul familiare circuito di Barcellona. Dopo quanto visto a Jerez, in questo primo giorno si confermano Luke Browning e Gabriele Minì come piloti più veloci di giornata.

Sessione mattutina

È Luke Browning ad ottenere il giro più veloce della prima mattina sul Circuito di Barcellona-Catalunya. Al volante della Hitech Pulse-Eight numero 16, il britannico ha fatto segnato il tempo di 1:27.055 a meno di un’ora dalla fine precedendo di 0,034 secondi Taylor Barnard del team PHM Racing. Browning è stato anche il pilota che ha effettuato il maggior numero di chilometri con 33 giri.

Mari Boya ha migliorato la sua prestazione nelle fasi finali della sessione, salendo al terzo posto per il team Campos con un buon 1:27.113. Quarto tempo per Nikola Tsolov, il quale torna con ART GP dopo aver saltato i test a Jerez.

Leonardo Fornaroli, Dino Beganovic e Gabriele Minì hanno occupato i posti dal quinto all’ottavo. Noel León e Hadrien David sono stati i principali esordienti della sessione chiudendo la top 10 rispettivamente per Van Amersfoort Racing e MP Motorsport.

Per la prima volta Sophia Floersch conclude dietro un compagno di squadra. La pilota prestata al team Van Amersfoort Racing ha registrato infatti il ventiquattresimo tempo.

Ecco la top 10 della mattina:

Sessione pomeridiana

Con il pomeriggio dominato dai long run, Gabriele Minì ha fatto segnare un 1:28.368 a poco più di cinque minuti dalla fine. Un tempo sufficiente per far guadagnare a PREMA Racing un 1-2, con Dino Beganovic in seconda posizione a poco più di un decimo.

Leonardo Fornaroli ha scavalcato Mari Boya ottenendo il terzo posto, mentre Sami Meguetounif ha piazzato una seconda vettura Trident in top five. Oliver Goethe ha chiuso sesto alla bandiera a scacchi davanti a Luke Browning. Laurens Van Hoepen ha concluso il primo giorno di test all’ottavo posto, una nota positiva dopo essersi fermato in curva 3 la mattina. Arvid Lindblad e Nikola Tsolov hanno chiuso la top 10.

Tre quindi gli esordienti nelle prime posizioni. Noel León, il quale aveva ottenuto il nono tempo la mattina, ha concluso una buona prima giornata chiudendo quindicesimo. Resta comunque il migliore del team Van Amersfoort Racing, in quanto Tommy Smith e Sophia Floersch sono al ventitreesimo e, ancora una volta, al ventiquattresimo posto.

Il pilota più impegnato in pista è stato Tasanapol Inthraphuvasak: 48 giri e 11° tempo per lui con il team PHM Racing. Tempi non al livello del mattino in quanto l’attenzione si è spostata sul passo gara per la maggior parte del pomeriggio, con 17 piloti che hanno effettuato oltre 20 giri ciascuno nell’ora iniziale.

Ecco la top 10 della sessione pomeridiana:

L’azione in pista riprenderà per il secondo e ultimo giorno di test post-stagionali di F3 a Barcellona domani alle 09:00 (ora locale).

