Gabriel Bortoleto si aggiudica la Feature Race del Bahrain, nel suo round di debutto nel campionato FIA F3. Il pilota brasiliano non è stato però il primo a passare sotto la bandiera a scacchi bensì Gabriele Minì, sfortunatissimo nel pagare una penalità di cinque secondi a seguito di un errore del team. Salgono sul podio anche Oliver Goethe e Dino Beganovic per una tripletta rookie.

Bortoleto vince la Feature Race F3 in Bahrain

E’ doppietta Trident nella prima Feature Race della stagione Formula 3. Gabriel Bortoleto prima sorprende Minì in partenza per portarsi al comando della corsa poi subisce la risposta dell’italiano e gestisce la seconda posizione dopo esser venuto a conoscenza della penalità inflitta al rivale.

Gara sfortunata per Minì

Davvero sfortunata la corsa di Gabriele Minì, vincitore sotto la bandiera a scacchi ma penalizzato per una leggerezza da parte del team. Il pilota Hitech aveva comunque guadagnato un margine utile per garantirsi la terza posizione, nonostante la sanzione di cinque secondi, ma una safety car chiamata nell’ultimo giro ha azzerato i distacchi. Il classe ’05 ha chiuso in ottava posizione.

A completare la doppietta Trident un ottimo Oliver Goethe, capace di azzeccare un’ottima partenza e sopravanzare in pista il più quotato Grégoire Saucy. L’ultimo giro sotto bandiera verde è stato utile anche a Dino Beganovic per salire in terza posizione e conquistare il primo podio nella categoria.

Chiude in quarta posizione Saucy, davanti a Luke Browning, MVP di questa corsa con oltre dieci posizioni guadagnare rispetto alla sua casella di partenza. In sesta piazza il vincitore di gara-1, Josep Martì, a precedere Kaylen Frederick e proprio il nostro Minì.

Chiudono la zona punti Sebastian Montoya e Paul Aron. Due le safety car che hanno segnato la gara: una nelle prime fasi a seguito di un contatto tra le vetture di Tommy Smith e Mari Boya (il pilota ad avere la peggio). E’ stato lo stesso Smith a finire in testacoda e far terminare la corsa sotto neutralizzazione.

Da sottolineare anche la rimonta di Taylor Barnard che da ultimo chiude in sedicesima posizione mentre il secondo italiano in pista, Leonardo Fornaroli, è stato anch’egli sfortunato pagando una foratura nelle fasi finali di gara.

Samuele Fassino