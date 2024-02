A cavallo tra questo week-end e l’inizio della settimana prossima si terranno, insieme a quelli di F2, i test pre-stagionali della F3 all’interno del tracciato di Sakhir in Bahrain. Nell’ultimo anno in cui verranno impiegate le vetture dell’attuale generazione, team e piloti si confronteranno per la prima volta nell’anno con il cronometro nel medesimo impianto che successivamente aprirà l’anno agonistico.

Ci saranno tre giornate di test, dall’11 al 13 febbraio, con sessioni sia mattutine che pomeridiane. Potrete seguire i test di F3 sul live timing presente sul sito della categoria, poiché non ci sarà nessuna produzione televisiva dell’evento. Dopo le prove vi saranno due settimane di pausa in vista dell’inizio delle ostilità nel fine settimana del 2 marzo in concomitanza con il Mondiale di F1.

Test F3: i team ed i piloti

Tutte le squadre arriveranno all’evento con i propri piloti ufficiali per la stagione 2024 di F3. In realtà non ci sono state particolari sorprese, visto che la maggior parte di questi li abbiamo già visti nei test post stagionali dello scorso anno a Jerez, Imola e Barcellona, oltre che nel GP di Macao.

Potete trovare tutte le formazioni delle squadre nei vari articoli riepilogativi scritti nel corso dell’inverno. Al momento, comunque, l’unico posto vacante è il terzo sedile dell’ART Grand Prix, con la squadra francese che non ha ancora ufficializzato chi affiancherà Christian Mansell e Laurens Van Hoepen.

Tanti giovani interessanti al via

Buona parte dei piloti è già scesa in pista quest’anno. Mansell e Tommy Smith hanno corso in Formula Regional Oceania, mentre Arvid Lindblad (PREMA), Mari Boya (Campos Racing), Martinius Stenshorne (Hitech Pulse-Eight) e Tasanapol Inthraphuvasak (PHM AIX Racing) sono stati impegnati nella Formula Regional Middle East.

Quest’ultimo campionato, per favorire il doppio impegno, questo weekend ha infatti anticipato il proprio programma, correndo venerdì e sabato invece che sabato e domenica. Non farà lo stesso la F4 UAE, con Nikita Bedrin che sarà in scena in Bahrain rinunciando quindi alla chance di imporsi nella serie medio orientale.

Saranno due i piloti italiani presenti: Gabriele Minì girerà con la Prema, dopo essersi trasferito dalla Hitech già nel GP di Macao. Leonardo Fornaroli, invece, resterà invece per il secondo anno di seguito in Trident. Nei test post stagionali il siciliano è sempre stato tra i più veloci, indubbiamente uno dei favoriti per la conquista del titolo finale.

Alfredo Cirelli