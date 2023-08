Dura meno di mezzo giro la Sprint Race Formula 2 di Zandvoort. I continui pesanti scrosci di pioggia non permettono alla corsa di giungere al termine. Prima il via sotto safety car poi il pesante crash delle due Campos Racing nel corso del primo e unico giro di gara. Corsa non valida e nessun punteggio assegnato.

Condizioni atmosferiche completamente differenti rispetto alla giornata di ieri. Il sole del venerdì ha lasciato spazio alle abbondanti piogge che hanno costretto la direzione gara a ritardare il via. Il primo colpo di scena è l’assenza dalla griglia di partenza del poleman Pourchaire, fermato ai box da un problema al posteriore della sua vettura.

Dopo un paio di giri sotto safety car, il primo giro di bandiera verde vede subito un incidente fortunatamente solo spettacolare. In uscita della curva Tarzan la vettura di Jak Crawford, poleman della qualifica, e quella di Arjun Maini vengono a contatto. La monoposto gemella a quella del pilota indiano non riesce a evitare la Campos davanti a sé con Maini che vede la propria vettura decollare sopra a quella del compagno di squadra Boschung. I piloti escono illesi, con il solo esperto pilota svizzero a riportare una lieve botta alla schiena. La scarsa visibilità ha certamente inficiato nella dinamica dell’incidente. I lunghi tempi di rimozione delle vetture ha costretto all’interruzione della corsa.

RED FLAG (LAP 2/28)

The race is red flagged after a huge collision between Crawford, and Campos team mates Boschung and Maini

All three drivers are out of their cars and appear to be okay#DutchGP #F2 pic.twitter.com/ge6JYSFIEQ

