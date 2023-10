Mancava solo l’ufficialità che ora è arrivata: Andrea Kimi Antonelli nel 2024 gareggerà in FIA F2 con il team Prema. Per l’italiano neocampione di Formula Regional by Alpine European Championship si tratta di un salto importante di categoria.

Andrea Kimi Antonelli in una parola: vittoria

Fino ad oggi l’italiano ha ottenuto successi straordinari: cinque titoli nei primi due anni a tempo pieno in monoposto, che hanno portato il pilota del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Junior Driver ad essere uno dei talenti più osservati in ottica futura.

Nel 2022 ha conquistato un sensazionale doppio titolo nella F4 italiana e tedesca; ha partecipato alla FIA Motorsport Games Formula 4 Cup, ottenendo la medaglia d’oro e contribuendo al successo complessivo dell’Italia. Il 2023 ha visto altri trionfi. Ad inizio anno ha conquistato il Campionato di Formula Regional del Medio Oriente (con tre vittorie e sette podi), successivamente il Titolo nella Formula Regional European Championship by Alpine con due gare d’anticipo.

Un salto impegnativo

Antonelli ha dichiarato: “Sono consapevole che sarà molto impegnativo perché il livello è davvero alto. Sarà una macchina nuova, per me e per gli altri, ma sarà comunque dura. Non voglio crearmi aspettative, cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre e fare un buon lavoro.”

Come detto dal team principal Rosin, Prema deve aiutare Andrea Kimi a compiere il passo nel modo più agevole possibile. Il 2024, con il cambiamento regolamentare della monoposto, cambierà le carte in tavola e avvicinerà i valori in campo, tuttavia l’italiano si troverà a competere contro piloti più esperti.

La prima occasione per Kimi Antonelli di respirare l’aria della categoria saranno i test post-stagionali della FIA F2 del 2023 a Yas Marina ad Abu Dhabi, in cui l’italiano scenderà in pista.

Anna Botton