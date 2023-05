Si è chiusa oggi la prima giornata di test durante la stagione della F2, sul circuito di Barcellona. Al termine delle due sessioni, mattutina e pomeridiana, a primeggiare è stato Jack Doohan sulla Virtuosi.

La classifica

Il pilota australiano del programma giovani Alpine ha chiuso in testa alla classifica con un tempo di 1:24.117. Il crono fatto registrare da Doohan è stato di dieci secondi più veloce del precedente record della pista, ovviamente per effetto della rimozione della chicane prima dell’ultima curva: lo stesso miglioramento era stato fatto registrare dalla Formula 3, che un mese fa aveva fatto dei test sempre a Barcellona. Sembra auspicabile quindi un miglioramento simile anche in Formula 1 nel prossimo GP di Spagna, tra il 2 e il 4 giugno.

TOP TEN – END OF PM SESSION 🏁 Doohan 📸

Bearman

Vesti

Fittipaldi

Cordeel

Verschoor

Maini

Maloney

Hauger

Nissany#F2 #F2Testing pic.twitter.com/XfAUQGBtd7 — Formula 2 (@Formula2) May 10, 2023

Alle spalle di Doohan, staccato di più di quattro decimi, ha concluso Oliver Bearman, dominatore dello scorso round in Azerbaijan. Terzo, a 565 millesimi, segue la seconda Prema di Frederik Vesti. Chiudono poi la top five la Carlin di Enzo Fittipaldi, a sei decimi, e l’altra Virtuosi di Cordeel a sette.

In sesta posizione nella classifica combinata si è piazzato Kush Maini con la Campos che, a differenza dei primi cinque, ha fatto segnare il suo miglior crono nella mattinata. Anche Jehan Daruvala, settimo con la MP, e Ralph Boschung, ottavo con l’altra Campos, sono stati più veloce la mattina che il pomeriggio, mentre a chiudere la top ten sono stati Richard Verschoor (VAR) e Zane Maloney (Carlin), che si sono migliorati nella seconda sessione. Di seguito, ecco le classifiche delle due sessioni di oggi dei test di Formula 2:

La Formula 2 scenderà in pista anche domani e dopodomani. Questa sarà l’unica sessione di test infra-stagionali di quest’anno, e dopodiché i piloti torneranno in macchina direttamente a Imola la settimana prossima, per correre, insieme alla F3, a contorno del GP dell’Emilia Romagna di F1.

Alfredo Cirelli