Il secondo giorno di test stagionali di FIA F2 a Barcellona si è concluso proprio come il primo. Al termine delle due sessioni di giornata caratterizzata da pioggia e bandiere rosse è ancora Jack Doohan il più veloce, seguito da Frederick Vesti e Theo Pourchaire.

LA CLASSIFICA

A guidare la classifica di giornata è l’australiano del team Virtuosi Racing che ha registrato un crono 2 decimi più alto di quello del giorno precedente di test, ovvero 1:24.318. Le aspettative sono moderate viste le prestazioni al di sotto dell’annata precedente, ma questi test sono l’occasione giusta per Doohan e il team di ritrovare il feeling per tornare a competere per posizioni importanti. Alla situazione attuale, come dichiarato da Jack stesso, stanno andando verso la direzione giusta.

Doohan ha avuto la meglio su Frederik Vesti e Theo Pourchaire. I due piloti di Prema e ART Grand Prix hanno concluso in seconda e terza posizione separati da un decimo, dopo una mattina conclusa nelle retrovie.

Quarto tempo di giornata per Jehan Daruvala che chiude a quattro decimi dal leader. Dietro il pilota MP Motrosport vi sono ben tre piloti in un decimo: Victor Martins, Enzo Fittipaldi, che aveva registrato una buona prestazione anche nella sessione mattutina caratterizzata dalla pioggia, e Dennis Hauger. Quest’ultimo precede i suoi compagni di Academy Red Bull Zane Maloney ed Isach Hadjar, con Clement Novalak a chiudere la top 10.

Gli altri

Come detto in precedenza, i distacchi in classifica sono ravvicinati. Per avere il primo pilota sopra il secondo dobbiamo scalare alla dodicesima posizione: Juan Manuel Correa, infatti, è undicesimo con 0.933 di svantaggio.

Tra gli esclusi Oliver Bearman, il quale chiude solamente diciasettesimo in quanto si ferma lungo la pista durante l’ultimo tentativo lanciato. Non è il solo ad aver registrato un tempo alto al termine del secondo giorno di test di F2: da segnalare l’ultima posizione di Kush Maini, che in mattinata aveva fatto il miglior crono, Ralph Boschung, ventesimo, e i due piloti DAMS, Ayumu Iwasa e Arthur Leclerc.

Al mattino si è girato con una pista completamente bagnata: non sono mancate infatti numerose bandiere rosse causate da uscite e problemi tecnici che hanno costretto Fittipaldi e Boschung a fermare la vettura in pista.

Mattina

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Kush Maini IND Campos Racing 1:28.049 29 2 Arthur Leclerc MCO DAMS 1:29.526 44 3 Roman Stanek CZE Trident 1:35.287 34 4 Zane Maloney BRB Rodin Carlin 1:36.145 41 5 Enzo Fittipaldi BRA Rodin Carlin 1:36.667 43 6 Jack Doohan AUS Invicta Virtuosi Racing 1:37.626 33 7 Jehan Daruvala IND MP Motorsport 1:37.827 43 8 Clément Novalak FRA Trident 1:37.956 18 9 Dennis Hauger NOR MP Motorsport 1:38.034 44 10 Roy Nissany ISR PHM Racing by Charouz 1:38.092 35 11 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:38.293 23 12 Richard Verschoor NDL Van Amersfoort Racing 1:38.759 33 13 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:38.945 22 14 Juan Manuel Correa USA Van Amersfoort Racing 1:39.308 35 15 Brad Benavides USA PHM Racing by Charouz 1:39.309 33 16 Frederik Vesti DEN PREMA Racing 1:39.629 31 17 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:39.764 34 18 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:39.969 21 19 Jak Crawford USA Hitech Pulse-Eight 1:40.139 26 20 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:40.258 23 21 Isack Hadjar FRA Hitech Pulse-Eight 1:40.640 32 22 Amaury Cordeel BEL Invicta Virtuosi Racing 1:41.947 14

Pomeriggio

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Jack Doohan AUS Invicta Virtuosi Racing 1:24.318 47 2 Frederik Vesti DEN PREMA Racing 1:24.466 53 3 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:24.565 57 4 Jehan Daruvala IND MP Motorsport 1:24.722 39 5 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:24.866 52 6 Enzo Fittipaldi BRA Rodin Carlin 1:24.872 39 7 Dennis Hauger NOR MP Motorsport 1:24.880 20 8 Zane Maloney BRB Rodin Carlin 1:25.200 38 9 Isack Hadjar FRA Hitech Pulse-Eight 1:25.244 38 10 Clément Novalak FRA Trident 1:25.246 32 11 Juan Manuel Correa USA Van Amersfoort Racing 1:25.251 46 12 Roy Nissany ISR PHM Racing by Charouz 1:25.333 52 13 Richard Verschoor NDL Van Amersfoort Racing 1:25.356 44 14 Amaury Cordeel BEL Invicta Virtuosi Racing 1:25.404 53 15 Roman Stanek CZE Trident 1:25.455 33 16 Jak Crawford USA Hitech Pulse-Eight 1:25.491 36 17 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:25.495 51 18 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:25.510 39 19 Brad Benavides USA PHM Racing by Charouz 1:25.519 33 20 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:26.721 5 21 Arthur Leclerc MCO DAMS 1:28.209 9 22 Kush Maini IND Campos Racing 1:30.794 20

La F2 tornerà in pista domani per l’ultima giornata di test a Barcellona alle 9 ora locale. Pausa breve con la fine anticipata alle 16. Il prossimo appuntamento stagionale è imminente, con il round di Imola la settimana prossima.

Anna Botton