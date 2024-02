Si è concluso anche il secondo giorno dei test pre-stagionali di FIA Formula 2 a Sakhir, in Bahrain. Zane Maloney svetta nella graduatoria con Rodin Motorsport, 1:41.501 è stato il miglior riferimento della seconda giornata d’attività del 2024.

La classifica combinata dei test, Carlin al top con Maloney

Come detto, quasi tutti i piloti hanno fatto segnare il proprio miglior tempo nel pomeriggio, eccezion fatta per Roman Stanek (Trident). A svettare è stato il barbadiano di Rodin Motorsport Zane Maloney, con un tempo di 1:41.501: per fare un raffronto, sono appena sei decimi in più della pole dello scorso anno di Theo Pourchaire con la vecchia generazione di vetture. È il primo vero confronto con le vetture di vecchia generazione, considerato anche che ieri aveva piovuto.

Segue Jak Crawford (DAMS) a 125 millesimi, mentre chiude il podio virtuale Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort) a 0.234 secondi. Entrano in top 5 anche Isack Hadjar (Campos) e Kush Maini (Invicta), il quale è stato il più veloce nella mattinata.

Alle spalle dell’indiano segue la seconda Invicta di Gabriel Bortoleto, mentre completano la top 10 le due ART di Zak O’Sullivan e di Victor Martins, la seconda DAMS di Juan Manuel Correa e l’auto dell’argentino Franco Colapinto (MP Motorsport). Il team olandese piazza entrambe le vetture vicine, lo scandinavo Dennis Hauger ha infatti concluso 11mo dopo le ottime prestazioni di ieri.

PREMA guarda dal fondo dello schieramento

Dodicesimo è Ritomo Miyata (DAMS), il nipponico ha preceduto Richard Verschoor (Trident), Pepe Marti (Campos) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort). Al messicano, tra l’altro, spetta la ‘palma’ di stakanovista di giornata, con ben 56 tornate effettuate tra mattina e pomeriggio.

Lontane le monoposto di PREMA con Oliver Bearman ed Andrea Kimi Antonelli presenti anche alle spalle di Amaury Cordeel (Hitech), Taylor Barnard (PHM), Paul Aron (Hitech) e Joshua Durksen (PHM), presenti nell’ordine dalla 16ma alla 19ma piazza. I due alfieri del team italiano concentrati più sul passo gara, anche se Antonelli nel pomeriggio ha fatto solo 14 giri. Infine, ultimo nella combinata, c’è Roman Stanek, il cui miglior tempo è stato ottenuto la mattina in 1:46.610.

Domani ci sarà l’ultima giornata dei test, con la sessione mattutina dalle 9.45 alle 12.15, e con la sessione pomeridiana dalle 15.15 alle 17.45. Ricordiamo che successivamente la stagione inizierà sempre nel deserto di Manama nel week-end del 3 marzo.

Alfredo Cirelli