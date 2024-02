Si è conclusa la prima giornata di test pre-stagionali della F2, tenutasi sul circuito di Sakhir in Bahrain. Con un clima inconsuetamente umido, a svettare è stato Dennis Hauger, anche se i tempi alti e i pochi giri dei piloti hanno reso poco indicativa la classifica.

Giornata poco significativa, come detto, con i piloti che hanno effettuato pochi passaggi. Il pilota che ne ha fatti di più è stato Andrea Kimi Antonelli, quarto, con appena 24 tornate.

Bahrain.

With extra emphasis on the "rain" 😵‍💫🌧️#F2 #F2Testing pic.twitter.com/AHeHFBaCTG

— Formula 2 (@Formula2) February 11, 2024