Nel secondo giorno dei test di Abu Dhabi della F2 è Zane Maloney a chiudere davanti a tutti. Il pilota della Carlin ha preceduto Victor Martins e Dennis Hauger in cima alla classifica dei tempi. Sesto Antonelli, con tutti i tempi rilevanti che sono stati fatti segnare nella mattinata.

La sessione mattutina

Nella mattinata di Abu Dhabi è stato Zane Maloney sulla Carlin a chiudere al comando, con un tempo di 1:35.783. Il barbadiano ha migliorato il tempo di Bearman di ieri di circa tre decimi, girando anche otto decimi meglio della pole di Doohan di venerdì scorso. Alle sue spalle segue Victor Martins con la ART, a 105 millesimi di distacco. Il pilota francese è stato anche il pilota con più giri nella mattinata, con ben 59 passaggi effettuati. Terzo, a 171 millesimi da Maloney, ha chiuso Dennis Hauger con la MP Motorsport.

Quarto, primo tra i rookie, è Pepe Marti con la Campos, a due decimi, seguito a pochi millesimi da Zak O’Sullivan con l’altra ART, da Andrea Kimi Antonelli con la Prema e da Franco Colapinto con la seconda MP Motorsport. Chiudono la top 10 la DAMS di Jak Crawford, Enzo Fittipaldi con la Van Amersfoort e Gabriel Bortoleto con la Virtuosi, a 289 millesimi da Maloney.

Tempi molto vicini, con i primi 18 piloti che hanno chiuso all’interno di un secondo. Tra questi ci sono Hadjar, Bearman, Durksen, Verschoor, Correa, Aron, Miyata e Cordeel. Chiudono lo schieramento Villagomez, Goethe, Maini e Mason, ultimo a 1.478 secondi da Maloney.

Sessione pomeridiana

Nel pomeriggio tutti i tempi si sono notevolmente alzati, con nessuno che è riuscito a migliorarsi. Bortoleto ha chiuso al comando con mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Oliver Bearman, mentre terzo ha chiuso Enzo Fittipaldi. Appena 4 millesimi dietro il brasiliano c’è Andrea Kimi Antonelli con la sua Prema, seguito da Franco Colapinto. Chiudono la top ten Villagomez, Maini, Goethe, Verschoor e Hauger. Menzione d’onore per Amaury Cordeel, che con 74 tornate è stato il pilota più attivo della giornata.

Per chiudere, una news di mercato. Paul Aron e Amaury Cordeel (entrambi impegnati durante i test) sono stati annunciati per il prossimo anno in Hitech.

Alfredo Cirelli