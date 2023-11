Oliver Bearman porta la Prema al vertice nella prima giornata di test post season ad Abu Dhabi. È stato però grande atteso Andrea Kimi Antonelli a sorprendere andando forse oltre le più rosee aspettative, segnando il secondo tempo assoluto al debutto, a un solo decimo e mezzo dal battistrada nonché neo compagno di squadra.

Bearman e Antonelli monopolizzano la prima giornata di test ad Abu Dhabi

Il team Prema si prende la scena nella prima giornata di test ad Abu Dhabi. Oliver Bearman segna il miglior riferimento in 1:36.092 ma la giovanissima promessa italiana, al debutto nella categoria, è subito alle sue spalle. Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto uno splendido 1:36.257, un tempo che gli avrebbe permesso di classificarsi all’interno della top ten della qualifica del venerdì.

Ai facili entusiasmi va fatta la tara considerando una pista al meglio della sua gommatura e molti piloti che non si sono concentrati sulla massima prestazione, ma resta un debutto più che positivo per l’italiano. Il miglior crono è arrivato nell’ultimo tentativo, dove il rampollo Mercedes ha segnato il suo miglior riferimento al terzo giro lanciato di tre, mentre i primi due erano stati invalidati per track limits.

Sempre nel pomeriggio, in terza posizione ha chiuso Victor Martins, confermato in ART Grand Prix, davanti a Richard Verschoor e Amaury Cordeel. Questi ultimi protagonisti di un cambio di sedile, passando rispettivamente in Trident e Hitech. Secondo tra i rookie è Paul Aron, che aveva già debuttato nel weekend di gara, a precedere un altro esordiente, Zak O’Sullivan a bordo della seconda ART Grand Prix.

Il campione Formula 3 2023 Gabriel Bortoleto chiude la sessione in dodicesima posizione, preceduto da Oliver Goethe. Il neo ingresso nella famiglia Red Bull Jose Maria Martì è quattordicesimo. Meno esplosivo è stato l’esordio del vincitore del campionato Super Formula Ritomo Miyata, diciottesimo a 1.7 dalla vetta.

Martins il più veloce nella mattinata

Era stato Martins il stampare il miglior crono della mattinata, fresco di podio nell’ultima Feature Race. Il pilota francese ha preceduto Enzo Fittipaldi ed il nuovo duo del team DAMS formato da Jak Crawford, terzo e Juan Manuel Correa, subito alle sue spalle. Franco Colapinto si è affermato come miglior rookie, facilitato dall’adattamento avvenuto già durante il weekend di gara.

Seguono i confermati Zane Maloney, sesto davanti a Dennis Hauger. Al primo contatto con una vettura Formula 2, O’Sullivan ha segnato il nono tempo dopo aver partecipato, al pari di Colapinto, ai test Formula 1 a bordo della Williams FW45. Antonelli aveva chiuso le prime tre ore in quindicesima posizione, girando in 1:38.174, a 1.2 dalla prima posizione.

Domani i ventidue piloti Formula 2 torneranno a scendere in pista per la seconda delle tre giornate di test.

Samuele Fassino