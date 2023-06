In una qualifica condizionata dai track limits e dalle cancellazioni dei tempi, è Victor Martins ad ottenere la pole per la Feature Race del round del Red Bull Ring della F2. Il francese della ART, alla seconda pole stagionale dopo quella di Jeddah, ha preceduto di 139 millesimi il leader del campionato, Frederik Vesti. Terzo è Pourchaire, mentre decimo, e in pole nella Sprint Race di domani, è Jak Crawford.

La classifica

Così come avvenuto in F3, anche la qualifica della F2 è stata condizionata dai track limits, che hanno provocato la cancellazione di diversi tempi. Non è stato il caso di Martins, che con un 1:14.643 si è portato in pole, conquistando anche i due punti messi in palio. Punti che però per adesso non cambiano la classifica, che vede il francese ancora al decimo posto. Secondo come detto è Vesti, mentre l’altra ART di Pourchaire si è piazzata al terzo posto, appena 31 millesimi dietro il danese.

Quarto è Maini, quinto è Doohan e sesto è Fittipaldi: il brasiliano era apparso molto in forma, e dopo le FP, concluse al comando, sembrava potesse anche conquistare la pole. È stato però costretto a desistere per via di un errore di Daruvala davanti a lui, che l’ha costretto ad abortire il giro, e poi, nell’ultimo tentativo ha commesso un errorino lui. Seguono quindi in quarta fila un ottimo Amaury Cordeel e Arthur Leclerc, mentre chiudono la top ten Jehan Daruvala e Jak Crawford. Sarà proprio lo statunitense a partire al palo nella Sprint Race di domani, che vedrà la griglia rovesciata per i primi dieci.

Fuori dalla top ten due dei contendenti al titolo, Iwasa e Bearman, entrambi vittime delle cancellazioni dei tempi. Il nipponico scatterà sedicesimo, mentre addirittura peggio britannico, solo ventesimo. Ad aver avuto un weekend peggiore del suo sono stati solo Hadjar (vittima di un guasto e sotto investigazione per un impeding su Doohan) e Boschung (ultimo e penalizzato di tre posizioni per un’infrazione commessa nelle prove di partenza nel corso della libere). Di seguito, la classifica delle qualifiche.

L’appuntamento con la Sprint Race è per domani alle ore 13:45, con Jak Crawford e Jehan Daruvala che si divideranno la prima fila, davanti ad Arthur Leclerc e Amaury Cordeel.

Alfredo Cirelli