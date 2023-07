Richard Verschoor vince a sorpresa la Feature Race del round di Spielberg della Formula 2, dedicandola al connazionale Van’T Hoff. L’olandese ha sfruttato una neutralizzazione causata dal distaccamento di una gomma di Leclerc per fare il pit stop, rimediando ad una qualifica che l’aveva visto undicesimo. Secondo è Iwasa, mentre Vesti limita i danni dopo una gara dominata e rovinata dal pit stop degli altri due. Quinto Bearman, settimo Pourchaire.

Cronaca della gara

Alla partenza Vesti e Pourchaire bruciano Martins e si issano nelle prime due posizioni. Il pilota di casa Alpine è in difficoltà, e subito dopo perde posizioni anche su Doohan e Maini. Al sesto giro, subito dopo un duello con Hauger, Cordeel è il primo a cambiare le gomme, molto anticipato rispetto al previsto. All’ottavo giro Martins si riprende la quarta posizione su Maini, ma chi è più veloce è Fittipaldi, che passa il duo indiano Daruvala-Maini e Martins sfruttando le gomme dure che resistono di più. Al termine di questo passaggio rientrano anche Pourchaire, Maini e Daruvala tra i piloti di testa, mentre al passaggio seguente segue Martins. Vesti, leader della corsa, rientra al decimo passaggio, rientrando agilmente al comando virtuale della gara.

Al termine della prima tornata di soste resta davanti Fittipaldi, con le dure, davanti a Verschoor, Iwasa, Leclerc e Stanek, mentre Vesti, primo ad aver cambiato le gomme, è nono. Il danese prova a risalire la china passando Hadjar al tredicesimo giro, ma poi commette un errore non inquadrato, e perde di nuovo la posizione sul francese. Si rifà sotto alla diciassettesima tornata, infilando Crawford e poi di nuovo Hadjar, mentre dopo qualche giro supera anche Stanek, Bearman e Leclerc.

Nel frattempo, Hauger e Maini vengono penalizzati di 5 secondi, rispettivamente per aver tagliato la linea d’ingresso dei box e per track limits. Al giro 25 Martins e Pourchaire entrano in battaglia per la terza posizione virtuale, ma il secondo tiene sul compagno di squadra. Al termine del ventiseiesimo passaggio iniziano le soste per i piloti partiti con le dure: rientrano Leclerc, Bearman e Hadjar, seguiti al giro seguente da Iwasa. Il team DAMS sbaglia però ad avvitare la posteriore destra del monegasco, che si stacca pericolosamente. Esce prima la Virtual, ma poi viene fatta uscire la Safety Car, e in questo caso ci rimette Fittipaldi, che non può rientrare a cambiare le gomme perché sotto VSC non si può. Quando rientra è nono. Davanti torna Vesti, davanti a Doohan, Pourchaire, Martins e Verschoor, quest’ultimo che ha approfittato della Safety.

Alla ripartenza al giro 33 Verschoor si sbarazza subito di Martins, e lo stesso fa Iwasa. L’olandese passa anche Pourchaire. I piloti che hanno appena cambiato le gomme hanno un vantaggio immenso, e risalgono agilmente la china. Dietro Maini fora e si ferma, causando un’ulteriore VSC. Alla ripartenza Bearman è indemoniato, e passa in pochi secondi sia Martins che Pourchaire, imitato da Fittipaldi. Davanti, a tre giri dalla fine Verschoor e Iwasa passano in poche curve Doohan per la seconda e la terza posizione.

Nel corso del penultimo passaggio i due passano anche Vesti e si portano primo e secondo. All’ultimo giro Verschoor e Iwasa lottano in maniera egregia, ma l’olandese tiene duro e vince la gara. Terzo è Vesti, che limita i danni, davanti ad un redivivo Doohan e ad un rimontante Bearman, partito diciannovesimo A punti anche Fittipaldi, privato quantomeno di un podio per la gestione delle neutralizzazioni, Pourchaire, Crawford, Martins e Daruvala. Il punto per il giro veloce se lo prende Iwasa.

Classifica F2: Vesti 125, Pourchaire 105, Iwasa 101, Bearman 81, Verschoor 75.

Il prossimo appuntamento con la Formula 2 è previsto tra una settimana, sul circuito di Silverstone.

Alfredo Cirelli