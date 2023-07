Il leader del campionato di Formula 2, Frederik Vesti, ha vinto la sprint race a Silverstone, in condizioni di bagnato. Il pilota danese ha gestito la partenza sotto safety car in maniera magistrale, non lasciando speranza agli avversari e conquistando la sua quarta vittoria in stagione.

Pourchaire e Doohan vanno a podio, Bearman spettacolare

Dietro a Vesti ha terminato in seconda posizione Theo Pourchaire che, dopo una prima parte di gara non molto brillante, ha recuperato le posizioni perse, limitando i danni in ottica campionato anche conquistando il punto del giro veloce. Il francese, infatti, ha 21 punti di svantaggio su Vesti, in grande forma. Terzo posto per Jack Doohan, che approfitta degli errori di Oliver Bearman per tornare sul podio.

Il vero protagonista di giornata è proprio Bearman, autore di una prima parte di gara eccezionale. Il pilota Prema ha scavalcato egregiamente Fittipaldi e successivamente Pourchaire e Hadjar. Nel tentativo di riprendere e sorpassare il teammate Vesti è finito in testacoda, perdendo non solo tempo rispetto agli inseguitori ma anche ritmo. La sua è stata una gara di difesa, terminata in sesta posizione dopo essere finito in ghiaia nel tentativo di ottenere il podio. Ne approfittano, quindi, Isack Hadjar ed Enzo Fittipaldi che chiudono in top 5.

A punti Martins e Leclerc, problemi per Iwasa

Terminano in zona punti Victor Martins e Arthur Leclerc, rispettivamente in settima e ottava posizione. Ultimo posto per Ayumu Iwasa che ha accusato un problema al motore durante il primo giro, compromettendogli totalmente la corsa.

Da segnalare l’incidente che ha visto Brad Benavides, per il quale Clement Novalak è stato penalizzato di 5 secondi, che gli hanno fatto perdere la sedicesima posizione in favore del compagno di squadra Roman Stanek.

Appuntamento per domani alle 10:55 per la feature race, in cui sarà Victor Martins a partire dal palo, affiancato da Kush Maini. Scatterà terzo Ayumu Iwasa, mentre scatteranno ottavo e decimo rispettivamente Theo Pourchaire e Frederick Vesti, fino ad ora i protagonisti di questa stagione.

Francesco Sauta