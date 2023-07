Dopo la pole al venerdì, Victor Martins ha concluso la feature race di Formula 2 a Silverstone al primo posto, nonostante 5 secondi di penalità e molteplici safety car che avrebbero potuto scalfirlo. Per Martins, campione di Formula 3 in carica, è la prima vittoria in Formula 2. Un risultato meritato, a fronte di una velocità mostruosa dimostrata già ad inizio anno.

Maloney è secondo, Pourchaire termina a podio con Vesti ritirato

Un altro dei stupefacenti rookie di quest’anno è Zane Maloney, che ha provato fino all’ultimo a restare nel range dei 5 secondi da Martins, invano. Completa il podio Theo Pourchaire, che risale dopo una prima parte di gara incolore. Il francese approfitta del ritiro del leader del campionato e vincitore della sprint di ieri Frederik Vesti, che ha colpito Roman Stanek a seguito del tamponamento subito da parte di Dennis Haugher in regime di safety car. Il pilota Prema ora è in vantaggio di soli 3 punti su Theo, che si fa prepotentemente pericoloso in vista del rush finale.

Numerosi i ritiri con annesse le safety car

Quarto posto per Jack Doohan, seguito da Ayumu Iwasa e a Jehan Daruvala. Settimo Oliver Bearman; a chiudere la zona punti Enzo Fittipaldi, Arthur Leclerc e Jak Crawford. La protagonista della gara è stata sicuramente la safety car visti i numerosi ritiri che ci sono stati. Oltre ai già citati Stanek e Vesti, non hanno terminato la corsa Ralph Boschung, Kush Maini e Amaury Cordeel. Una situazione atipica considerando che non ci sono state, al contrario di ieri, condizioni proibitive come la pioggia.

La Formula 2 tornerà all’Hungaroring tra due settimane e Spa-Francorchamps, per poi andare in vacanza per un intero mese. Attualmente Vesti rimane leader davanti a Pourchaire con 3 punti di vantaggio; segue Iwasa più staccato. Una stagione combattuta, che ancora non ha trovato un vero e proprio padrone, e che continua a regalare colpi di scena.

Francesco Sauta