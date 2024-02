Da domenica le nuovissime Dallara F2 scenderanno in pista per i primi test collettivi ufficiali di questa stagione 2024. Tre giorni sul circuito di Sakhir utili a team e piloti per comprendere al meglio le novità della quarta generazione. L’astro nascente Andrea Kimi Antonelli l’unico italiano al via.

Domenica il via dei test ufficiali F2 a Sakhir

Dopo lo shakedown di Barcellona, siamo alle porte dei primi test ufficiali di questa nuova stagione. La grossa novità rappresentata dalle nuove Dallara rendono ancora più importanti le prove collettive al via domenica. Un team su tutti sarà al centro dell’attenzione, la scuderia veneta Prema Racing, al via con una coppia di piloti pronta a dare grande spettacolo.

Team Prema osservato speciale

Il debuttante Andrea Kimi Antonelli e pilota FDA Oliver Bearman, al suo secondo anno, sono tra i talenti più promettenti del panorama motoristico e si giocheranno grandi opportunità già in questa stagione di approdare in Formula 1. Haas con il supporto di Ferrari per Bearman e Williams con l’appoggio di Mercedes per Antonelli sono destinazioni papabili già potenzialmente nel 2025.

Se il britannico è atteso al definitivo salto di qualità quest’anno, meno pressione sarà sulle spalle di Kimi Antonelli, chiamato a un complicato doppio salto di categoria dopo la vittoria della Formula Regional Europa e Middle East. Antonelli sarà uno dei tanti rookie che approcceranno la stagione 2024, ben dieci su ventidue partenti, Daniel Bortoleto su tutti, vincitore dell’ultima edizione del campionato Formula 3, è atteso alla riconferma nella serie superiore.

Il brasiliano classe ’04 formerà un’interessante coppia in Invicta Racing assieme a una delle sorprese della stagione 2024, Kush Maini. Grande curiosità anche attorno al vincitore dell’ultimo campionato Super Formula Ritomo Miyata che farà coppia con Zane Maloney nel team Rodin, fresco dell’uscita dello storico brand Carlin.

Dopo Prema Racing, la coppia che desta più interesse è probabilmente quella ART Grand Prix. Victor Martins, al pari Bearman, è chiamato a giocarsi le sue chance di titolo dopo un 2023 che lo ha visto tra i più veloci in termini velocistici ma poco concreto. Al suo fianco una delle stelle del programma giovani Williams Zak O’Sullivan, vice campione F3 lo scorso anno.

Barnard in PHM completa la griglia 2024

Nelle scorse ore è stato anche assegnato l’ultimo sedile ancora vacante. Nel team PHM Aix Racing, a fianco del già confermato Joshua Durksen ci sarà Taylor Barnard, attuale protagonista del campionato FRMEC e autore di un’ottima progressione lo scorso anno in Formula 3.

I test scatteranno domenica 11 febbraio e termineranno martedì 13, dividendo il tracciato di Sakhir, primo appuntamento della stagione 2024, con la Formula 3.

Samuele Fassino