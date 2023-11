Continua a delinearsi lo schieramento per quanto riguarda la stagione 2024 di Formula 2. Dopo che la Prema era stata la prima squadra a rompere il ghiaccio, confermando l’approdo di Andrea Kimi Antonelli nella serie cadetta, anche gli altri team hanno iniziato a confermare i piloti con cui saranno impegnati nella prossima stagione.

MP Motorsport: resta Hauger, promosso Colapinto

La MP Motorsport è stata la prima squadra a definire la propria line up per il 2024. Confermato Dennis Hauger, che così disputerà con il team olandese la sua terza stagione in Formula 2. Hauger, dopo aver vinto la Formula 3 nel 2021, aveva avuto una difficile stagione d’esordio in Prema, prima di passare nel 2023 in MP. Qui è stato capace di vincere due Sprint Race, a Melbourne e a Budapest, ma al momento è soltanto decimo in classifica. Il 2024 dovrà necessariamente essere migliore, anche perché adesso non avrà più il supporto di Red Bull che l’ha accompagnato negli ultimi sei anni.

Al fianco di Hauger ci sarà un rookie in F2, ossia Franco Colapinto. L’argentino, quarto in Formula 3 quest’anno sempre con MP, debutterà già nel round di Abu Dhabi al posto di Daruvala (oramai sempre più impegnato con Maserati in Formula E), non prima però di aver preso parte al Gran Premio di Macao della prossima settimana. Il giovane pilota della Williams è un ottimo prospetto per il futuro, e la permanenza nello stesso team potrebbe giovargli per quanto riguarda il passaggio da una categoria all’altra.

ART Grand Prix: arriva O’Sullivan

Anche la ART inizia a pensare al futuro. Con un sedile che dovrebbe giocoforza essere liberato nel caso Pourchaire vincesse il titolo di F2 ad Abu Dhabi, la squadra francese ha deciso di puntare su Zak O’Sullivan. Il britannico quest’anno è stato autore di un’ottima stagione in Formula 3 con Prema, che l’ha visto concludere al secondo posto in campionato con ben quattro successi. Anche lui, come Colapinto, fa parte del programma giovani della Williams, ma, a differenza dell’argentino, O’Sullivan non rivedrà il volante prima del 2024, non essendo impegnato né ad Abu Dhabi e né a Macao.

Alfredo Cirelli