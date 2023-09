Frederick Vesti si aggiudica la Sprint Race di Monza dopo uno splendido via, che lo ha visto passare dalla terza alla prima posizione nel giro di due curve. Conclude secondo Victor Martins mentre è Richard Verschoor a completare la top tre. Buona rimonta per il leader di classifica Pourchaire, che taglia il traguardo ai piedi del podio.

Vesti vince la Sprint di Monza

C’era un’unica chance per mantenere vive le chance di titolo e Frederick Vesti non l’ha fallita. Dopo un ottimo start, il pilota danese ha gestito la leadership nonostante due ricompattamenti del gruppo dati dagli incidenti che hanno coinvolto le vetture di Cordeel e Nissany.

Il talento Prema Racing ha preceduto Victor Martins, rientrato nella lotta per la vittoria nei giri finali. Il pilota DAMS non è riuscito a impensierire la vetta della corsa, nonostante una velocità di punta superiore rispetto al rivale. Chiude in scia al rookie francese Richard Verschoor, riuscito solo in parte a sfruttare una partenza dalla prima fila.

Ottima rimonta per Pourchaire

Limita i danni Theo Pourchaire, quarto al traguardo dopo esser scattato dalla decima casella. Il francese è partito al meglio dalla sua piazzola, rischiando però il patatrac in curva 1 venendo a contatto con la vettura di Crawford. Sfruttando le due safety car il pilota Sauber Junior ha risalito al gruppo sino ai piedi del podio.

In quinta posizione si piazza Kush Maini precedendo Jak Crawford e Oliver Bearman. Arthur Leclerc occupa l’ultima posizione a punti mentre Roman Stanek e Jak Doohan completano la top ten. Aveva concluso una buona gara in sesta posizione Isack Hadjar ma cinque secondi di penalità lo retrocedono sino alla dodicesima.

Gara disastrosa per il poleman Ralph Boschung che ha vanificato il suo vantaggio sin dalla partenza, quando ha bloccato entrambe le gomme anteriori in curva 1, perdendo posizioni e rovinando il set di pneumatici. Il pilota svizzero ha concluso ultimo tra i classificati.

Dopo aver rosicchiato tre punti nella Sprint odierna, domani si riaccenderà il duello tra Vesti e Pourchaire con il pilota ART Grand Prix, questa volta, a scattare dalla pole position. Si parte alle 9:55.

Points mean prizes 📈 And victory for Vesti gives him a 5-point swing against Pourchaire in the title race 🏆#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/C4gHj5VAjV — Formula 2 (@Formula2) September 2, 2023

Samuele Fassino