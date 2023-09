Theo Pourchaire torna a segnare una pole position in F2 e lo fa in un appuntamento fondamentale, a due round dal termine del campionato. Nella qualifica di Monza, condizionata dal traffico dato dalla ricerca di scie, il pilota francese ottiene la sua seconda pole dell’anno, precedendo Oliver Bearman e Roman Stanek.

Pourchaire avvicina il titolo F2

Dopo un difficile weekend a Zandvoort, Theo Pourchaire si impone della qualifica di Monza. Il giovane pilota Sauber Academy ha sfruttato al meglio il primo run per stampare un 1:32.328, oltre un decimo e mezzo più veloce di Oliver Bearman, alfiere del team Prema Racing che completerà la prima fila della Feature Race di domenica.

A sorpresa, si classifica in terza posizione e aprirà la seconda fila domenica Roman Stanek, protagonista sin dalle prove libere e capace di smarcarsi dal pericoloso gioco delle scie. Il pilota Trident è riuscito a precedere di un solo millesimo Isack Hadjar, quarto.

Tutti alla ricerca della scia e… nessuno fa il tempo

Un turno di qualifica, come ampiamente prevedibile alla vigilia, segnato dalla spasmodica ricerca di scie, fattore particolarmente efficace sul tracciato brianzolo. Una situazione diventata quasi ridicola nei minuti finali quando tutti e ventidue i piloti, dopo essersi aspettati per l’intero ultimo run, si sono ostacolati per non prendere bandiera a scacchi creando pericolosa e controproducente. Solo una manciata di piloti, riusciti a smarcarsi dal traffico, sono riusciti a concludere l’ultimo giro e migliorare i loro tempi.

Victor Martins e Arjun Maini condivideranno la terza fila mentre sarà Jak Crawford a scattare dalla settima casella. La vettura del pilota statunitense, poleman dell’ultimo appuntamenti di Zandvoort, è stata colta da un principio di incendio che ha messo prematuramente fine al suo turno di qualifica.

Solo ottava posizione per Frederick Vesti, che vede sempre più lontana la possibilità di aggiudicarsi il titolo 2023, davanti a Richard Verschoor e Ralph Boschung. Qualifica estremamente combattuta con i primi dieci racchiusi in appena 327 millesimi.

Non mancano le sorprese fuori dalla top ten. Jack Doohan non va oltre la quattordicesima casella mentre prosegue la parabola discendente di Ayumu Iwasa, solo quindicesimo. Male anche il vincitore dell’ultima Feature Race, Clement Novalak, addirittura ventunesimo e ultima fila domenica.

L’inversione dei primi dieci permetterà a Ralph Boschung di scattare dalla prima posizione nella gara sprint di domani, in programma alle 14:15.

Samuele Fassino