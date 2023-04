Appuntamento da non perdere nella notte italiana con la Feature Race per quanto riguarda la FIA F2. Lo spettacolo è assicurato in quel di Melbourne (Australia), impianto che non ha mai accolto la categoria cadetta.

Il danese Dennis Hauger (MP Motorsport) ha vinto la race-1 di ieri imponendosi davanti all’americano Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) ed ad all’indiano Kush Maini (Campos Racing). Dalla pole-position, in base all’ordine delle qualifiche, ritroveremo quest’oggi il giapponese Ayumu Iwasa (DAMS), abile a precedere nella giornata di venerdì i francesi Théo Pourchaire (ART) e Victor Martins (ART).

Alfredo Cirelli