Si va delineando il roster di partenza della stagione 2024 FIA F2, dopo l’annuncio di Trident che ha confermato il suo secondo pilota. Resta il solo team PHM Aix Racing a dover annunciare il nome che andrà ad affiancare il già ufficializzato Joshua Durksen, a tre settimane dal via della stagione.

Trident e ART GP completano la lineup F2

La stagione 2024 scatterà l’11 febbraio con l’inizio della tre-giorni di test ufficiali ma già nei prossimi giorni i team avranno a disposizione una vettura per effettuare i primi chilometri a bordo della nuovissima Dallara. Con l’annuncio di Roman Stanek in Trident per il secondo anno, il solo team PHM Aix Racing è atteso a svelare il nome del pilota che occuperà il secondo sedile della vettura tedesca.

Era attesissimo ma nei giorni scorsi è anche arrivata la conferma ufficiale: Victor Martins andrà alla caccia del titolo 2024 dopo molti lampi nella sua stagione da rookie e lo farà sempre tra le fila del team ART Gran Prix. La squadra transalpina proporrà una coppia particolarmente interessante, affiancando al campione F3 2022 un rookie di belle speranze, Zak O’Sullivan. Parte dell’Academy Williams, il classe ’05 si è guadagnato il passaggio di categoria dopo un’ottima stagione in Formula 3, chiusa da vice-campione.

Correa con DAMS, Villagomez debutta in VAR

Avevamo già anticipato anche il passaggio di Juan Manuel Correa, pilota coinvolto nel drammatico incidente di Spa-Francorchamps nell’agosto 2019, in DAMS. Dopo sei piazzamenti in zona punti nello scorso campionato, l’ex Van Amersfoort aderisce al progetto della squadra francese che proprio nelle ultime ore ha annunciato una novità nel team-name della prossima stagione, a partire da questa stagione si chiamerà DAMS Lucas Oil, a seguito della partnership con il brand di lubrificanti americano.

Un altro rookie è pronto ad unirsi al plotone. Van Amersfoort affiancherà a Enzo Fittipaldi l’esordiente Rafael Villagomez. Il pilota messicano ha ancora molto da dimostrare nelle propedeutiche, dopo aver colto appena 4 punti in tre stagioni di Formula 3. Una conferma riguarda invece il team di Maurizio Salvadori: dopo un primo anno chiuso al 18esimo posto e 15 punti messi a referto, proseguirà l’esperienza di Stanek in Trident, affiancato da un pilota di grande esperienza nella categoria come Richard Verschoor.

Samuele Fassino