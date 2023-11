Continua a delinearsi lo schieramento dei piloti per la stagione 2024 di F2. Dopo i primi annunci di Prema, ART e MP Motorsport, anche le altre squadre stanno iniziando ad annunciare alla spicciolata i vari nomi, soprattutto in vista dei test post stagionali che si terranno da domani per tre giorni ad Abu Dhabi.

Virtuosi Racing

La Virtuosi decide di cambiare completamente la propria formazione, non confermando né Jack Doohan né Amaury Cordeel. Promosso in F2 il campione F3 Gabriel Bortoleto, con il brasiliano che si accasa in un posto estremamente ambito, visti i risultati negli ultimi anni. Il pilota junior McLaren sarà affiancato da un altro appartenente ad un’academy, in questo caso Alpine. Il suo compagno di squadra sarà infatti Kush Maini, autore quest’anno di una discreta stagione d’esordio con la Campos, chiusa all’undicesimo posto in classifica con anche un podio a Melbourne.

Carlin

Resta in Carlin Zane Maloney, decimo quest’anno in F2 con quattro podi, anche se forse dal barbadiano ci si poteva aspettare di più visto quanto fatto vedere in F3. Il pilota di scuola Red Bull alternerà l’impegno con quello di terzo pilota e test driver di Andretti in Formula E, squadra con cui ha già girato lo scorso anno nei rookie test di Berlino e di Roma. Al fianco di Maloney ci sarà un esordiente d’eccezione, ossia Ritomo Miyata: nipponico, classe 1999, Miyata vanta un palmares di tutto rispetto in patria. Campione SuperFormula Lights 2020, quest’anno ha vinto il titolo in SuperFormula battendo Liam Lawson e in SuperGT nella classe GT500. Pilota Toyota, nel 2023 ha preso parte anche alla 6 Ore del Fuji del WEC in classe LMGTE AM con una Ferrari di Kessel Racing, chiudendo terzo. Proprio a proposito di Endurance, nel 2024 prenderà parte anche all’ELMS con il team Cool Racing. Infine, un’ultima particolarità su di lui: il suo nome, Ritomo, deriva dalla FIAT Ritmo, essendo i suoi genitori grandi appassionati di auto. Da Miyata ci si aspetta sicuramente molto visto il suo palmares, e non è detto che non possa essere la variabile impazzita della prossima stagione.

Campos Racing

Coppia Red Bull per il team spagnolo. Da un lato viene promosso dalla F3 Josep Maria “Pepe” Marti, quinto quest’anno con due vittorie, nonché quinto anche a Macao sempre con Campos. Dall’altro lato viene preso dalla Hitech Isack Hadjar, autore quest’anno di una stagione non brillantissima in F2, conclusa solo al quattordicesimo posto. Sebbene la Campos sia sempre stata una Cenerentola, quest’anno ci sono stati dei progressi rilevanti, soprattutto ad inizio stagione. Non è detto che il cambio di vettura non possa favorirli il prossimo anno. La coppia è in ogni caso estremamente valida, pur presentando dei difetti: Marti dovrà adattarsi in fretta alla categoria, mentre Hadjar dovrà riprendersi dopo una stagione da dimenticare.

DAMS e PHM Racing

Un solo sedile annunciato per queste due squadre, con i sedili finora coperti che diventano quindi dodici. Nel team francese ci sarà l’americano Jak Crawford, tredicesimo quest’anno con la Hitech e autore di una vittoria nella Sprint Race al Red Bull Ring. Nella squadra tedesca (che quest’anno correrà indipendentemente da Charouz Racing) ci sarà Joshua Durksen. Pilota germano-paraguayano, quest’anno ha corso in Formula Regional Europea con la Arden, chiudendo diciannovesimo in campionato e con un terzo posto a Spa come miglior risultato.

Oltre il mercato: sguardo ai test prestagionali

Nel frattempo, in attesa del 2024, nei prossimi tre giorni ci saranno i test post stagionali a Yas Marina. Oltre ai piloti già confermati il prossimo anno, tutte le squadre hanno annunciate le proprie line up per queste tre giornate, che potrebbero rispecchiare le scelte che verranno fatte per la prossima stagione.

In ART al fianco di Zak O’Sullivan ci sarà Victor Martins, rookie dell’anno in F2 proprio con il team transalpino. Il francese dovrebbe rimanere nella stessa squadra anche il prossimo anno. Stesso discorso per Oliver Bearman, che girerà in Prema al fianco di Kimi Antonelli. Anche Joshua Mason girerà con lo stesso team con cui ha corso quest’anno, ossia la PHM.

Cambieranno poi team Amaury Cordeel (Hitech GP), Juan Manuel Correa (DAMS), Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort) e Richard Verschoor (Trident). L’olandese girerà solo nei primi due giorni, mentre venerdì cederà il sedile a Christian Mansell.

Saliranno invece dalla F3, proprio come Mansell, Paul Aron (che dopo aver corso ad Abu Dhabi con Trident girerà con la Hitech), Oliver Goethe (Trident) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort). Di seguito, ecco la line up completa.

Alfredo Cirelli