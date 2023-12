Dopo un 2022 concluso con un anonimo nono posto finale, Frederik Vesti ha disputato la stagione 2023 di FIA F2 con un altro piglio, conquistando ben sei vittorie in gara. Un risultato notevole, tuttavia non sufficiente per diventare campione: la costanza di Théo Pourchaire ha fatto la differenza rispetto agli alti e bassi stagionali del danese.

Stagione vincente

Il 2023 costituisce il terzo approdo di Vesti in Prema Racing, dopo le esperienze in Formula Regional e F3. La scelta paga sin da subito, con i risultati dei test in Bahrain che candidano il danese ad un ruolo da protagonista.

Dopo una partenza “orribile” in campionato, Vesti a Jeddah vince la Feature Race grazie alla completezza di un’ottima strategia, lavoro di squadra e intelligenza nel leggere le situazioni. Il danese va a podio a Melbourne e Baku, trovando un’altra giornata di grazia a Monaco.

Nonostante lo zero della gara Sprint, Vesti vince la Feature Race issandosi così in testa alla classifica. Il weekend successivo conferma il suo stato di forma positivo con la vittoria della Sprint Race a Barcellona. In condizioni meteorologiche complicate ha resistito alla pressione degli inseguitori con qualsiasi condizione di asfalto.

Il danese ottiene due vittorie nelle Sprint Race a Silverstone e Monza. Nel Regno Unito vince grazie ad un’ottima prestazione sul bagnato; a Monza sfrutta la partenza fulminante che lo porta subito in testa alla corsa. L’ultima vittoria della stagione arriva nella Sprint Race di Abu Dhabi, rimandando la questione campionato all’ultimo appuntamento 2023 della domenica.

Problemi ed errori decisivi

Nonostante le tante vittorie e risultati sul podio, i ritiri hanno avuto un peso decisivo nella lotta al titolo. Mentre Pourchaire diventa campione giocando la carta della costanza, Vesti incappa in diversi zeri.

Il primo round in Bahrain non apporta punti. Diciassettesimo nella Sprint Race a causa di un pitstop aggiuntivo, nella Feature Race rimane coinvolto nel contatto multiplo al via, accusando una foratura che lo mette fuori gioco. Nella Feature Race di Silverstone arriva un altro ritiro in seguito ad un tamponamento per cui Vesti riporta danni alla sospensione anteriore.

A Spa-Francorschamps inizia una serie negativa. Sulle Ardenne, infatti, non prende il via incappando in un testacoda sul bagnato prima della Feature Race. In Belgio porta solo tre punti (conquistati il sabato) e una scivolata dal primo posto in classifica. A Zandvoort, con la sola Feature Race, dopo un testacoda arriva il ritiro a causa del distacco delle ruote posteriori, dovute ad un errore durante pitstop. Infine, a Monza, un contatto con Roman Stanek alle curve di Lesmo ha mette fine alla sua gara due al primo giro.

Mentalità

Prima del weekend finale di Abu Dhabi Vesti ha dichiarato alla stampa quanto segue: “Onestamente, ci sono due modi per vincere un campionato. Si può dominare completamente oppure si può andare sul sicuro e cercare di arrivare terzi ogni fine settimana. Io sono qui per vincere ogni singolo weekend. Quando si prendono dei rischi, a volte le cose vanno male. Manterrò la stessa mentalità per andare al massimo ad Abu Dhabi e vedere dove andremo a finire“.

La stagione finisce con il secondo posto nel campionato di F2, affrontata con la mentalità di chi vuole vincere le gare. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ai posteri l’ardua sentenza.

Anna Botton