Sessione di qualifiche asciutta per la Formula 2 a Budapest, che ha visto Jack Doohan conqusitare la pole position. Per la prima volta in questa stagione il pilota australiano scatterà davanti a tutti in una Feature Race, grazie ad un tempo di 1:27.676 ottenuto nei minuti conclusivi del turno.

DOOHAN IN POLE, MARTINS E VESTI INSEGUONO

Primo acuto del 2023 per Doohan, che è apparso molto più in forma della concorrenza quest’oggi. Dopo aver già ottenuto il tempo più veloce, l’alfiere del team Virtuosi stava anche migliorando la propria prestazione, salvo poi abortire il giro e rientrare ai box.

Per gran parte dei 30 minuti è stato il leader di campionato Frederik Vesti a comandare la classifica. Il danese già nei primi giri era riuscito a portarsi sotto il muro di 1:28, prima che la sessione fosse interrotta da un incidente che ha visto come protagonista Roman Stanek. Il pilota del team Trident, forse per una porzione di pista ancora non completamente asciutta, ha perso il controllo della monoposto finendo contro le barriere.

Vesti è poi riuscito a migliorare il tempo ottenuto precedentemente, sfidandosi con i piloti ART GP. È stato poi Victor Martins a conquistare la prima fila con il secondo tempo, proprio davanti al portacolori Prema e a Theo Pourchaire.

Quinto Isack Hadjar, ultimo dei piloti ad ottenere un tempo più basso di 1:28. A seguire un deludente Ayumu Iwasa, che invece aveva brillato nel corso delle prove libere conqusitando il miglior crono.

Ottavo posto per Oliver Bearman, seguito da Jehan Daruvala e Dennis Hauger. Ultimo pilota in top 10 Kush Maini, che dunque scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di domani. Fuori dai primi 10 invece Enzo Fittipaldi, undicesimo davanti a Richard Verschoor, Ralph Boschung, Zane Maloney e Clement Novalak a completare la top 15. A seguire invece Juan Manuel Correa, Arthur Leclerc, Jak Crawford, Roy Nissany e Amaury Cordeel. Ultima fila dello schieramento invece per Ben Benavides ed il già citato Stanek, che ha chiuso la sessione anzitempo.

Prossimo appuntamento domani alle 14:15 con la Sprint Race.

Carlo Luciani