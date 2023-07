Primo successo stagionale per Jack Doohan, vincitore della Feature Race di FIA F2 all’Hungaroring. Il pilota australiano, dopo aver conquistato la pole position venerdì, è riuscito a confermarsi anche nella gara lunga. Grande prestazione per il pilota del team Virtuosi, che ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, vincendo con un distacco di 9 secondi su Frederik Vesti.

DOOHAN IMPRENDIBILE, VESTI TORNA AD ALLUNGARE

Dopo un avvio di stagione non esaltante Doohan ha dimostrato di migliorare nel corso degli ultimi appuntamenti stagionali. La vittoria di oggi è la conferma di ciò ma per l’australiano è forse troppo tardi per poter pensare di avere possibilità di giocarsi ancora il titolo. Chi invece ha conquistato un ottimo risultato per la classifica piloti è Vesti, secondo davanti a Victor Martins. Negli ultimi giri il danese è stato raggiunto dall’alfiere ART GP, che tuttavia non è riuscito a sferrare l’attacco.

Male invece Theo Pourchaire, soltanto sesto al traguardo perdendo punti importanti da Vesti. Quarto Ayumu Iwasa, scattato con gomma più dura e bravo a recuperare posizioni dopo aver montanto la mescola morbida. Il giapponese è riuscito a scavalcare Pourchaire ed Isack Hadjar, quinto sotto la bandiera a scacchi.

Settimo posto per il vincitore di ieri Dennis Hauger davanti ad Enzo Fittipaldi e Juan Manuel Correa. Decimo Richard Verschoor a completare la zona punti. Gara piuttosto tranquilla che non ha visto grossi colpi di scena né interruzioni. Unico ritirato Clement Novalak.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Dopo aver recuperato 5 punti nella Sprint Race di ieri Pourchaire torna a perdere terreno nei confronti del leader della classifica pilota Vesti. Il danese vanta ora 153 punti, 11 in più del francese e 21 su Iwasa. Più staccati invece Martins a quota 109 punti e Doohan che grazie a questa vittoria sale al quinto posto con 100 punti.

Nessuna pausa per la Formula 2, che dopo l’Hungaroring correrà a Spa la prossima settimana prima della sosta estiva.

Carlo Luciani