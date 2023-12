Con l’atteso annuncio della riconferma di Oliver Bearman in Prema restano solo cinque i sedili ancora da assegnare sulla griglia F2 2024. Il pilota britannico sarà una delle punte di diamante della prossima stagione, formando assieme al nostro Andrea Kimi Antonelli una coppia tutta da seguire.

Bearman resta in Prema

Mancava solo la conferma ufficiale per una coppia destinata a dare grandi soddisfazioni al team Prema Racing. A fianco del debuttante Antonelli ci sarà Oliver Bearman, alla sua seconda stagione nella categoria. Per il campione Formula 4 Italia 2021 il prossimo sarà l’anno della verità, chiamato a lottare per il titolo dopo aver colto quattro vittorie nella sua stagione di debutto.

“Sono davvero felice di rimanere in Prema per la prossima stagione Formula 2”, ha dichiarato il giovanissimo pilota parte della Ferrari Drivers Academy. “Sono cresciuto molto come persona e come pilota in questi due anni grazie a loro e sono entusiasta proseguire il lavoro nella prossima stagione”.

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨@OllieBearman completes PREMA Racing’s 2024 @Formula2 lineup 🧸🇬🇧 📰British racer set for second FIA F2 season↘️https://t.co/CCbcMTKhB6 🗣️ Rosin – Team Principal

“It is great to have Ollie back with us for another year after the great seasons he had… pic.twitter.com/k3TplJPIEb — PREMA (@PREMA_Team) December 20, 2023

Trident annuncia Vershoor

Nel primo pomeriggio odierno è stato annunciato il primo pilota a comporre la lineup del team di Maurizio Salvadori. Passa in Trident il navigato Richard Verschoor, protagonista di una buona stagione 2023 tra le fila del team Van Amersfoort chiudendo nono assoluto dopo due podi e una vittoria. “Sono pronto a lavorare duramente per sviluppare la nuova macchina. Sono grato al team per quest’opportunità e pronto per la sfida che mi attende”, le parole dell’olandese.

Arrivano novità anche da parte del team Invicta Virtuosi Racing, non nella lineup avendo già confermato la coppia Bortoleto-Maini ma nella identity. Dopo l’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del gruppo Invicta Watch Group, dal campionato 2024 il team si chiamerà Invicta Racing.

Cinque i sedili ancora liberi

Negli scorsi giorni era stato annunciato il passaggio di Enzo Fittipaldi dal team Carlin a Van Amersfoort, lasciando così soli cinque sedili senza proprietario. In ART Grand Prix sembra solo una formalità la conferma di Victor Martins dopo l’eccellente stagione di debutto mentre ad affiancare Jak Crawford in DAMS potrebbe esserci Juan Manuel Correa, già presente ai test con la squadra francese. Vacante resta ancora un sedile anche in Van Amersfoort, Trident e PHM Racing.

Leggi anche:

Samuele Fassino