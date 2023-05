Il terzo ed ultimo giorno di test di FIA F2 a Barcellona ha visto svettare nella lista dei tempi Theo Pourchaire, seguito dal compagno di scuderia Victor Martins e Ayumu Iwasa. Il francese, al momento leader del campionato, esce così allo scoperto grazie all’1:23.943 ottenuto nella mattinata.

RED FLAG E UN TESTACODA NON FERMANO POURCHAIRE

Come appena detto, il pilota transalpino, non solo ha ottenuto il crono più basso della giornata di oggi, ma proprio quell’1:23.9 gli ha permesso di risultare il più veloce di tutti i 3 giorni di test!

Un testacoda ad inizio sessione, bandiere rosse e brutto tempo non hanno intimidito l’alfiere ART GP, che tra l’altro è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1:24, ribadendo in qualche modo la propria superiorità sugli avversari.

Dando un’occhiata alla sessione mattutina, i rivali di Theo Pourchaire sono risultati essere tutti lì vicini a lui: primo il giapponese Iwasa, che lo bracca da vicino in classifica, poi più staccato Kush Maini.

Vesti invece è stato un po’ più nell’ombra, così come Leclerc e Bearman, evidentemente concentratisi sul long run.

JACK DOOHAN, STAKANOVISTA: POTREBBE FAR PAURA A POURCHAIRE DA QUI A FINE STAGIONE?

Jack Doohan, che è stato protagonista nei due giorni precedenti in questi test restando al comando, si è dato da fare anche nell’ultima giornata, soprattutto in mattinata, percorrendo più giri di tutti.

Il figlio d’arte, che attualmente è 13° in classifica generale con 24 punti, ha percorso soltanto 9 giri nel pomeriggio bagnato di Barcellona (miglior tempo in questa sessione per Roy Nissany con 1:26.453), ma ne ha percorsi ben 69 nella mattinata.

Un segno, per il driver di Invicta Virtuosi Racing, che determina la volontà di risalire la china, disturbare gli avversari nella parte alta della classifica e cercare di inserirsi nella lotta al titolo.

Doohan sarà capace di questa impresa? Ciò che è evidente, è che ci sono ancora molti round a disposizione dell’australiano per poter recuperare una stagione non cominciata al meglio.

MATTINO

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:23.943 47 2 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:24.595 38 3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:24.762 35 4 Arthur Leclerc MCO DAMS 1:24.851 52 5 Kush Maini IND Campos Racing 1:25.050 39 6 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:25.138 27 7 Richard Verschoor NLD Van Amersfoort Racing 1:25.346 61 8 Roman Stanek CZE Trident 1:25.539 40 9 Juan Manuel Correa USA Van Amersfoort Racing 1:25.819 58 10 Dennis Hauger NOR MP Motorsport 1:25.915 51 11 Clément Novalak FRA Trident 1:25.981 30 12 Jehan Daruvala IND MP Motorsport 1:26.237 51 13 Enzo Fittipaldi BRA Rodin Carlin 1:26.254 55 14 Brad Benavides USA PHM Racing by Charouz 1:26.346 59 15 Zane Maloney BRB Rodin Carlin 1:26.850 55 16 Amaury Cordeel BEL Invicta Virtuosi Racing 1:27.444 68 17 Isack Hadjar FRA Hitech Pulse-Eight 1:27.905 40 18 Jak Crawford USA Hitech Pulse-Eight 1:27.911 34 19 Frederik Vesti DAN PREMA Racing 1:28.628 41 20 Roy Nissany ISR PHM Racing by Charouz 1:28.926 58 21 Jack Doohan AUS Invicta Virtuosi Racing 1:29.276 69 22 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:29.479 40

POMERIGGIO

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Roy Nissany ISR PHM Racing by Charouz 1:26.453 24 2 Clément Novalak FRA Trident 1:26.665 14 3 Dennis Hauger NOR MP Motorsport 1:27.892 14 4 Isack Hadjar FRA Hitech Pulse-Eight 1:28.420 38 5 Zane Maloney BRB Rodin Carlin 1:28.644 16 6 Jehan Daruvala IND MP Motorsport 1:29.135 8 7 Brad Benavides USA PHM Racing by Charouz 1:29.424 21 8 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.578 12 9 Jak Crawford USA Hitech Pulse-Eight 1:29.689 43 10 Frederik Vesti DAN PREMA Racing 1:29.778 38 11 Ayumu Iwasa FRA DAMS 1:29.794 31 12 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:29.836 12 13 Juan Manuel Correa USA Van Amersfoort Racing 1:29.860 20 14 Roman Stanek CZE Trident 1:30.020 38 15 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:30.038 36 16 Arthur Leclerc MCO DAMS 1:30.850 35 17 Richard Verschoor NLD Van Amersfoort Racing 1:30.923 16 18 Kush Maini IND Campos Racing 1:31.319 26 19 Jack Doohan AUS Invicta Virtuosi Racing 1:35.317 9 20 Enzo Fittipaldi BRA Rodin Carlin 1:36.046 14 21 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:38.877 30 22 Amaury Cordeel BEL Invicta Virtuosi Racing 1:40.261 5

La F2 tornerà in pista proprio il prossimo weekend (19-21 maggio) in quel di Imola, quinto appuntamento stagionale della serie cadetta.

Giulia Scalerandi

