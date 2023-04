A Baku è show di Oliver Bearman! L’inglese della Ferrari Driver Academy, dopo la pole di venerdì e la vittoria di ieri nella Sprint Race, vince anche la Feature Race dominando la corsa, conquistando così una doppietta realizzata da pochi altri nella storia della categoria. Secondo sul podio è Fittipaldi, che supera nel finale Pourchaire, nuovo leader del campionato. Disastro Iwasa, che chiude solo tredicesimo e perde la testa della classifica.

Cronaca della gara

Pole position per Bearman, vincitore anche ieri, davanti a Fittipaldi, Pourchaire e Vesti. Al via procede tutto regolare, con Bearman che mantiene la leadership. Già nel secondo giro Pourchaire passa Fittipaldi, e al giro dopo si prende anche la leadership della corsa, ma nella tornata seguente Bearman si riprende il comando grazie al DRS. L’inglese mette da parte un piccolo vantaggio, che mantiene quando iniziano le soste al giro 6. Rientrano prima Vesti e Daruvala del gruppo di testa, poi all’ottavo passaggio tocca a Fittipaldi e Martins, e infine al giro 8 Bearman, Porchaire e Hauger. Restano fuori solo Hadjar e Iwasa, partiti con gomme dure, ma Bearman mantiene la testa virtuale della corsa.

Chi ha approfittato delle soste è Maini, salito in settima piazza, mentre Vesti, con un pit lento, è scivolato in nona posizione. Al decimo passaggio viene chiamata una Virtual Safety Car per un uscita di pista di Benavides: questa si rivela fatale per Iwasa, momentaneamente secondo, che prende una penalità di 5 secondi per non aver seguito correttamente la procedura.

Vesti prova a ricostruire la sua corsa, passando Hauger e Maini e salendo settimo. Daruvala, intanto, attacca Verschoor sul rettilineo, ma va fuori pista, e rientra in pista pericolosamente: la direzione gara lo penalizza con dieci secondi di penalità. A metà gara, intanto, Bearman mette a segno tre giri velocissimi, e strappa definitivamente su Pourchaire, fino a quel momento ancora in lotta. Il francese è però in crisi, e inizia a perdere da Fittipaldi e Martins. Il brasiliano, soprattutto, gira forte, e al 24esimo passaggio si prende la posizione, che diventa seconda quando rientrano Hadjar e Iwasa. Nel finale, i tre lottano per la seconda piazza, ma Fittipaldi tiene, e conquista il primo podio stagionale.

Vince quindi Bearman, che chiude quindi un weekend strepitoso, con 38 punti conquistati su 39. Gli è sfuggito solo il giro veloce, andato a Hadjar per le gomme fresche nel finale. Sul podio anche Fittipaldi e Pourchaire, mentre chiudono a punti Martins, Vesti, Maini, Hauger, Hadjar, Verschoor e Crawford.

Classifica piloti: Pourchaire 65, Vesti 60, Iwasa 58, Bearman 39, Hauger 36.

L’appuntamento con la Formula 2 è fra tre settimane, quando insieme alla Formula 3 la categoria cadetta tornerà sul circuito di Imola.

Alfredo Cirelli