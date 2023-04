Nelle qualifiche di Baku, quarto round del campionato di F2, Oliver Bearman ottiene il miglior tempo. Il britannico ha preceduto Enzo Fittipaldi e Theo Pourchaire. Ordine d’arrivo provvisorio in quanto vi sono delle investigazioni post qualifica; la certezza è che Iwasa, leader del campionato, si ritrova a disputare un weekend di rimonta.

Qualifica: Bearman top, Iwasa flop

Qualifica dall’inizio complicato in quel di Baku. Dopo un ritardo della partenza di 10 minuti, bastano pochi minuti per assistere alla prima, ed unica, interruzione. L’errore commesso da Benavides in curva 1 costringe l’esposizione della bandiera rossa. Se l’americano è stato costretto al ritiro, lo stesso non si può dire di Hadjar: dopo un’ottima mattinata, che l’aveva visto al secondo posto nelle prove libere, un contatto con la barriera ha fatto temere una possibile rottura della sospensione. Alla fine ha concluso la qualifica in 18esima posizione.

La pista più gommata ha fatto segnare un miglioramento dei tempi tanto da riscontare lo stesso trend della mattina con il raggiungimento dei tempi dell’anno precedente. Se Dennis Hauger, seguito da Verschoor e Bearman lo fanno al termine della prima metà della sessione, sarà quest’ultimo a superarlo nettamente. È di 1:52.625 il tempo della pole position realizzato dal pilota del team Prema, il più veloce di giornata.

Seguono il britannico Enzo Fittipaldi, a soli 0,012 secondi dal poleman, e Theo Pourchaire, con il francese che, affiancato da Frederik Vesti, proverà a guadagnare punti su Iwasa. Male la qualifica del nipponico: difficoltà in termini di guida e un errore di calcolo del team lo posizionano 15esimo.

La top 10 prosegue con i due piloti MP Motorsport, Dennis Hauger e Jehan Daruvala, Jak Crawford, Victor Martins – questi ultimi due in miglioramento rispetto alla mattina, – Zane Maloney e Richard Verschoor.

Da segnalare anche i due piloti che seguono la top 10, Ralph Boschung e Arthur Leclerc. Per lo svizzero un tempo nato dalla necessità di avere la scia di una vettura. Il pilota DAMS, invece, non ha avuto la possibilità di effettuare l’ultimo giro lanciato a causa del calcolo errato che l’ha portato a trovare bandiera a scacchi come il compagno di squadra.

Ordine di arrivo

Ecco come si sono concluse le qualifche di F2 a Baku. Come annunciato in precedenza, l’ordine è provvisorio per investigazioni in corso.

Come da regolamento, la prima fila della Sprint Race sarà composta da Verschoor (decimo alla bandiera a scacchi) e Maloney (nono). Appuntamento con la Sprint Race di F2 domani alle 13:15.

Anna Botton