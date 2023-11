Frederick Vesti compie ciò che era chiamato a fare, vincendo la gara sprint di Abu Dhabi, risultato che gli permette di mantenere aperto il campionato sino alla decisiva ultima corsa della stagione. Il pilota Prema ha battuto un eccellente Enzo Fittipaldi, secondo. Chiude settimo Theo Pourchaire, che conserva 16 punti di vantaggio sul diretto rivale.

Vesti vince la gara sprint di Abu Dhabi

Una gara di fondamentale importanza quella corsa nel tardo pomeriggio di Abu Dhabi, con il solo Frederick Vesti con l’opportunità di tener vivo il campionato. Il pilota danese non ha tradito le attese battendo un Enzo Fittipaldi in forma smagliante.

Vesti che sembrava aver sbrigato la pratica già nel corso del primo giro, ma il pensiero al campionato lo ha reso vulnerabile, passando dalla leadership alla quarta posizione in una manciata di curve. Dopo un breve periodo di safety car, Fittipaldi e Vesti hanno imposto un ritmo inarrivabile per il resto del plotone con il duo di capace di fare il vuoto sul resto della concorrenza. Decisivo l’attacco del pilota parte dell’Academy Mercedes nel corso del giro 20 di 23, battendo un Fittipaldi in crisi con i propri pneumatici.

Lotta per la quarta posizione

È Richard Verschoor a chiudere il podio, autore di una gara in solitaria dopo aver sopravanzato Isack Hadjar nella fase centrale della corsa. Al contrario, appassionante la lotta a quattro per la quarta posizioni, che ha visto protagonista proprio il pilota francese difendersi con i denti dagli attacchi di Hauger, Doohan e del leader di campionato Pourchaire, rimasto guardingo con tanto da perdere e poco da guadagnare.

Restano 16 i punti di vantaggio di Pourchaire

Proprio nel corso dell’ultimo giro un piccolo errore di Hadjar in staccata di curva 9 ha permesso ad Hauger di attaccarlo e prendersi in extremis il posto ai piedi del podio. Chiude sesto il poleman di domani Jack Doohan davanti a Pourchaire. I sedici punti rimasti non sono un margine che lascerà tranquillo il pilota ART Grand Prix, domani costretto a scattare lontano dalla top ten. Anche Vesti sarà chiamato alla rimonta, partendo dalla nona casella.

Chiude la zona punti in ottava posizione per Ayumu Iwasa, tagliato dalla lotta al titolo già dopo la qualifica di ieri, mentre la top ten è completata da Zane Maloney e Oliver Bearman.

Gara complicata per Victor Martins che, dopo aver danneggiato l’anteriore della propria vettura in un contatto con Correa, è stato costretto a pittare chiudendo al ventesimo posto la sua corsa. Il francese avrà l’opportunità di rifarsi nella main race di domani scattando dalla prima fila.

La gara che deciderà chi sarà incoronato campione Formula 2 2023 scatterà nella mattinata italiana di domani alle 10:15.

Samuele Fassino