Jack Doohan conquista la pole position nelle qualifiche di Abu Dhabi di F2, la sua seconda in stagione. In difficoltà i contendenti al titolo: nono Vesti, solo quattordicesimo Pourchaire, mentre Iwasa esce definitivamente dalla lotta per la conquista del titolo.

Il resoconto delle qualifiche

Giornata da incorniciare per Jack Doohan. Dopo essere sceso in pista con l’Alpine nelle FP1 di Formula 1, è anche riuscito a conquistare la pole position per la Feature Race di Abu Dhabi per quanto riguarda la F2. L’australiano della Uni Virtuosi, con un tempo di 1:35.567, si è portato a casa anche due punti, che lo fanno salire a 140 lunghezze, pur lasciandolo al quarto posto in campionato.

Al suo fianco, staccato di due decimi, c’è Victor Martins, anche lui pilota Alpine, che precede un sorprendente Kush Maini (anche lui membro dell’Academy transalpina) e Zane Maloney in seconda fila. A seguire c’è Ayumu Iwasa, il quale con questa qualifica dice addio alle speranze di titolo: avrebbe dovuto infatti realizzare punteggio pieno partendo proprio dalla pole, ma non essendoci riuscito non potrà ambire a qualcosa di meglio del secondo posto. Accanto a Iwasa ci sarà Dennis Hauger, fresco secondo a Macao, a comporre una fila tutta Red Bull. Quarta fila per altri due reduci di Macao, ossia Richard Verschoor e Isack Hadjar.

IT’S NOT JUST POLE, IT’S AN ALPINE ACADEMY 1-2-3 FOR SUNDAY’S F2 FEATURE RACE 😮‍💨 #Alpine #AbuDhabiGP pic.twitter.com/gsPvVw5frw — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 24, 2023

La lotta al titolo: male Vesti e Pourchaire

A seguire in nona posizione c’è Frederik Vesti, non brillante nella giornata di oggi. Il danese, fallito l’obiettivo di ottenere i due punti della pole, può comunque essere soddisfatto vista la posizione di Pourchaire, solo quattordicesimo. Il francese, d’altro canto, può essere tranquillo visti i 25 punti di vantaggio, che gli consentirebbero di vincere il titolo F2 anche con un weekend di Abu Dhabi non perfetto, purché Vesti non faccia meglio di lui.

Quest’ultimo, comunque, può essere soddisfatto del suo venerdì in quanto nella Sprint Race di domani partirà al secondo posto, visto il rovesciamento della griglia per i primi dieci. Davanti a lui ci sarà Enzo Fittipaldi, decimo oggi. Fuori dalla top ten seguono Correa, Nissany e Leclerc, prima di arrivare al già menzionato Pourchaire, in settima fila. Ottava fila per Stanek e Boschung, mentre è solo diciassettesimo Oliver Bearman, falcidiato dai track limits, tanto da aver preso una bandiera bianco e nera. L’inglese della FDA scatterà al fianco di Cordeel. Chiudono lo schieramento Crawford e i tre rookie odierni Colapinto, Aron e Mason, a 2.5 secondi dalla vetta.

La Sprint Race di F2 di Abu Dhabi scatterà domani alle 13.20, con i primi dieci classificati che partiranno con griglia invertita.

Alfredo Cirelli