Jack Doohan vince l’ultima Feature Race della stagione ma è Theo Pourchaire ad essere incoronato campione della categoria. Al pilota francese è bastata una quinta posizione al traguardo. Non è riuscita l’impresa a Frederick Vesti, che guadagna punti sul rivale ma non a sufficienza per ribaltare la situazione. Victor Martins e lo stesso Vesti completano il podio dell’ultima di Abu Dhabi.

Gara a Doohan, titolo a Pourchaire

È Jack Doohan a portarsi a casa l’ultima corsa dell’anno ma i riflettori erano tutti puntati sulla lotta tra Pourchaire e Vesti per il titolo 2023. Entrambi chiamati alla rimonta, i due protagonisti hanno confermato le posizioni acquisite prima del weekend in terra emiratina. Vesti è riuscito, nel finale, a strappare il podio, ma la quinta posizione di Pourchaire è sufficiente per laurearsi campione. Il pilota ART Grand Prix si è esibito, appena tagliato il traguardo, in un commovente team radio in lacrime, sfogando tutta la tensione accumulata pre e durante il weekend di gara.

“I’m so happy right now. So, so tired, I gave everything. You might see me struggle sometimes, but I will never give up. I wanted this title so much.” 🗣️ We’re not crying, you are 🥹#AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/2DQmcfmSJZ — Formula 2 (@Formula2) November 26, 2023

Vesti ha differenziato la strategia montando la mescola più dura in partenza, tentando di scombinare le carte ed avere anche la possibilità di ottenere il giro più veloce nell’ultimo stint su gomma soft. Piano riuscito solo in parte, con il danese rientrato in pista con il secondo set dietro a Pourchaire, impossibilitato di andare a riprendere il leader Doohan. Prema che non ha potuto contare sull’aiuto di Oliver Bearman, condizionato da un problema al motore che lo ha costretto al ritiro al giro 19. Il pilota britannico sarebbe potuto essere un importante alleato per Frederick Vesti.

ART Grand Prix vince tra i team

Pourchiare viene proclamato campione al terzo anno nella categoria, dopo aver chiuso da vice-campione il campionato 2022. Gioia doppia per il team ART Grand Prix che si laurea campione anche a squadre.

Doohan impeccabile

La gara è stata vince in solitaria da Jack Doohan che sul traguardo precede un altro pilota parte dell’Academy Alpine, Victor Martins, autore del giro più veloce a confermare la prima fila di partenza. Podio amaro per Frederick Vesti, autore di un duello ruota a ruota nel corso dell’ultimo giro con Zane Maloney, quest’ultimo ad avere la peggio finendo in testacoda.

Ayumu Iwasa, altro grande contender di questa stagione, chiude in quarta posizione precedendo il neo campione Pourchaire. In rimonta, ottima gara per Arthur Leclerc, sesto, davanti a Dennis Hauger e Isack Hadjar. La top ten è chiusa da Kush Maini e Jake Crawford. Gara in sordina per uno dei protagonisti della Sprint, Enzo Fittipaldi, solo quattordicesimo.

I piloti Formula 2 resteranno sul tracciato di Yas Marina per una tre-giorni di test che vedrà anche l’attesissimo debutto del nostro Andrea Kimi Antonelli pronto a salire sulla monoposto del vice campione di categoria.

Samuele Fassino