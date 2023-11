L’epilogo di questa stagione 2023 di FIA F2 si avvicina: la gara di Abu Dhabi è alle porte. Dopo quasi tre mesi di sosta è arrivato finalmente il momento di assegnare il titolo, una sfida da non perdere tra Théo Pourchaire, Frederik Vesti e Ayumu lwasa

Dove eravamo rimasti

Quella disputatasi quest’anno è stata una stagione molto particolare e ricca di colpi di scena. La testa del campionato è cambiata diverse volte grazie al livello di prestazioni offerto dai piloti, sia esordienti che veterani. Gli 11 vincitori differenti ne sono un’ulteriore prova, la serie riparte dopo il round di Monza di settembre.

Prema Racing nel week-end di casa ha dato prova di forza grazie alle vittorie di Frederik Vesti e Ollie Bearman – rispettivamente in Sprint Race e Feature Race – che hanno permesso al team italiano di guadagnare punti importanti. Nonostante ciò, è stata ART Grand Prix a concludere meglio il round monzese. I due team rivali si giocano tutto: titolo team, piloti e rookie. Battaglie parallele in cui ogni punto può fare la differenza.

Lotta a tre per il titolo

Nonostante Théo Pourchaire sia ad un passo dalla tanto attesa vittoria del titolo, sono in tre a giocarsela. Il francese infatti è in testa alla classifica con 191 punti, 25 di vantaggio sul già citato Vesti. Missione quasi impossibile per Ayumu lwasa, terzo con 152 e con l’obbligo di vincere nella speranza di uno zero da parte di Pourchaire.

Il vantaggio sugli avversari consente al pilota della Sauber Academy di avere un certo grado di libertà nella ricerca del titolo, una dinamica che può facilmente cambiare visto l’andamento del campionato e l’assenza di un vero e proprio leader.

Iwasa non ha disputato una stagione costante rispetto agli altri. Vesti e Pourchaire sono cresciuti nella seconda metà del 2023, le gare e soprattutto le qualifiche hanno fatto la differenza. La bagarre contro il cronometro sarà importante anche ad Abu Dhabi, impianto unico nel proprio genere.

Vesti cerca il riscatto

Vesti invece è reduce da un periodo tormentato. Le ultime competizioni non hanno sorriso al pilota di PREMA che ora deve rifarsi in Medio Oriente. La missione non è in ogni caso semplice dopo una serie di imprevisti e di errori che hanno aiutato la causa di Pourchaire

L’alfiere osservato speciale negli anni da Mercedes ha dichiarato: “La pausa mi è servita per riprendermi, dopo Monza non ero per niente felice. Credo di essere tornato piuù forte, con più determinazione e fame. Già il venerdì con le qualifiche sarà fondamentale”.

Sarà la volta buona per Pourchaire?

Pourchaire guarda al titolo, una corona inseguita a lungo. 10 podi, 2 pole e 1 vittoria sono il bottino attualmente all’attivo da parte del transalpino, candidato assoluto per il successo finale nella passata edizione della categoria.

L’alfiere di ART: “Certo, c’è un campionato da vincere, ma non c’è grande pressione. Ce lo meritiamo. Dopo 4 anni insieme, abbiamo mancato per poco il campionato di F3 e abbiamo avuto due anni difficili in F2.”

Lotta rookie

Un altro titolo da assegnare riguarda i rooki, Victor Martins si appresta a sfidare Bearman. I due tornano a battagliare dopo aver duellato per il successo in FIA F3 nel 2022, il francese fu protagonista a discapito del britannico nel championship decider. L’obiettivo cambia, ma tra i due piloti la sfida è accesa. 1 punto infatti separa i due nella graduatoria tra gli esordienti, Martins è provvisoriamente avanti.

Una stagione sotto certi aspetti complementare per i due giovani talenti. Tre pole position conquistate da entrambi, ovvero quasi la metà di quelle disponibili. Il binomio si sfida ad armi pari, già la qualifica potrebbe essere fondamentale.

E gli altri? Cambiamenti in vista

In occasione dell’ultimo round ad Abu Dhabi, dei team di F2 presenteranno delle novità. Alcuni piloti infatti verranno sostituiti da rookie provenienti dalla F3. Paul Aron e Franco Colapinto prenderanno il posto rispettivamente di Clément Novalak e Jehan Daruvala.

ll resto della griglia è invece confermato. Tra questi Dennis Hauger, secondo nel FIA F3 World Cup di Macau e Jack Doohan, determinato a risollevare la sua stagione dopo gli ultimi due round non proficui.

Venerdì, con le qualifiche, inizierà a delinearsi ad Abu Dhabi un finale di F2 tutto da vivere. Come sempre sono due le competizioni in programma, già nella prima vera giornata d’azione potremmo sapere il campione 2023.

Anna Botton