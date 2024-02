Dopo i primi due round al circuito di Yas Marina, questo fine settimana la F4 UAE fa tappa al Dubai Autodrome. Freddie Slater è sempre in testa alla classifica, ma attenzione anche a Keanu Al Azhari che dovrà confermare quanto disputato nel secondo round in quel di Abu Dhabi.

Dubai è il nuovo scenario

Il cambio di circuito nel corso del terzo round potrebbe cambiare la situazione in testa alla classifica di F4 UAE. Le differenze sono notevoli tra il Dubai Autodrome e la sede del GP d’Abu Dhabi, un impianto per certi versi più tecnico se guardiamo il primo tratto di pista.

Il pilota di casa Al-Azhari farà il possibile per continuare a nutrire la speranza del titolo, anche se Freddie Slater (Mumbai Falcons Racing Limited) ha allungato il suo vantaggio di sette punti ad Abu Dhabi. Le due vittorie nel secondo round e la potenza locale di Xcel Motorsport lanciano difatti il #11 in seconda posizione assoluta nonostante i 27 punti dall’ex campione della Ginetta Junior.

Non sarà facile, in ogni caso, contrastare il dominio Prema – Mumbai Falcons. I due team sono ben presenti in top 10 con Kean Nakamura-Berta, Rashid Al Dhaheri, Alex Powell e Doriane Pin, rispettivamente in terza, quinta, settima e ottava posizione.

Aggiornamenti in griglia

Alla vigilia del round di Dubai sono da segnalare dei cambiamenti per il team Sainteloc con Jules Caranta al posto di Aurelia Nobels. Il francese continua così la stagione sinora positiva nonostante inizialmente dovesse partecipare solo al primo round con R-ace GP. Il quindicenne infatti arriva con due piazzamenti a punti su sei gare, tra cui un settimo posto in gara 2 nel primo round.

Una novità arriva anche per Alvise Rodella. Il nostro connazionale è stato promosso da Xcel Motorsport con un impegno full-time, il nostro connazionale è virtualmente in dodicesima posizione nella classifica assoluta della serie alle spalle di Jack Beeton e Matteo Quinterelli.

Di seguito l’entry list del round 3 della F4 UAE in quel di Dubai

Tutto live su LiveGP.it!

Appuntamento come sempre su LiveGP.it per quanto riguarda tutte le prove della Formula Regional Middle East e la F4 UAE. Il programma in pista scatterà ufficialmente sabato dalle 9.30 con race-1 di F4

Anna Botton