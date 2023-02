Ultimo appuntamento da non perdere ad Abu Dhabi con F4 UAE e Formula Regional Middle East (FRMEC). Ci sarà da divertirsi nel noto impianto di Yas Marina, impianto che eleggerà il campione di entrambe le serie propedeutiche che come sempre potrete seguire in diretta su LiveGP.it.

FRMEC: Antonelli ad un passo dal titolo

Andrea Kimi Antonelli è ad un passo dal successo in Formula Regional. Il nostro connazionale si è confermato al vertice della graduatoria nell’interessantissimo fine settimana di Dubai, evento che ha visto uscire dalla bagarre per il campionato il brasiliano Rafael Câmara.

Il diretto rivale dell’atleta bolognese sarà il britannico Taylor Barnard, presente attualmente in seconda posizione con 140 punti contro i 174 del dominatore della F4 Italia 2022. L’inglese di PHM Racing tenterà di rovinare la festa al #12 del Mumbai Falcons Racing Limited, tre volte a segno da inizio anno ad oggi.

F4 UAE: una poltrona per quattro, Rinicella all’attacco

Le tre concitate sfide di Dubai hanno ribaltato completamente la graduatoria assoluta. Il sorpasso è arrivato già dopo la gara-1, l’australiano James Wharton ha saputo prendere le redini della serie beffando l’americano Ugo Ugochukwu.

Nuovo fine settimana da scordare per il giovane statunitense che dopo una prima parte di 2023 stellare ha iniziato a perdere punti nei successivi round. Il #39 di PREMA si colloca attualmente al terzo posto con 145 lunghezze, il medesimo punteggio del nostro Valerio Rinicella. Ottima stagione per l’italiano di MP Motorsport, ancora in corsa per il titolo piloti con ancora più di settanta punti da assegnare.

I due protagonisti citati dovranno recuperare sui due temibili volti del Mumbai Falcons Racing Limited. La compagine che batte bandiera indiana svetta con il già citato Wharton e con il finnico Tuukka Taponen, rispettivamente a 182p e 176p.

Quest’ultimo è stato in grado di scalare la graduatoria assoluta tra il secondo evento in Kuwait e l’ultima sfida in quel di Dubai. Il #8 della F4 UAE ha vinto tutte e tre le gare in programma, una sequenza in successione impressionante difficile da realizzare con oltre trenta auto ai nastri di partenza.

F4 UAE e FRMEC: tutte le gare di Abu Dhabi in diretta su LiveGP.it

LiveGP.it vi terrà compagnia sabato e domenica con la diretta streaming di tutte le prove della Formula Regional e della F4 UAE. Il programma sarà leggermente differente rispetto a quanto visto sino ad ora, il format è stato adattato in base all’attività in pista dell’Asian Le Mans Series.

La gara-1 della F4 UAE si terrà sabato alle 6.45, mentre la prima sfida della Formula Regional è indetta per le 9.50. Alle 10.35 ritorneranno sul tracciato gli attori della F4, che concluderanno la stagione domenica con un singolo evento previsto per le 8.00. Il 19 febbraio sancirà ufficialmente anche la conclusione della Formula Regional Middle East con due imperdibili gare, rispettivamente organizzate per le 7.00 (race-2) e per le 11.00 (race-3).

Luca Pellegrini