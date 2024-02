A due settimane di distanza dall’ultimo appuntamento la F4 UAE è tornata in pista per il terzo dei 5 round stagionali al Dubai Autodrome. Ad aggiudicarsi le prime due manche del week-end ci hanno pensato Nikita Bedrin e Alex Powell, vincitori rispettivamente di gara-1 e gara-2. Per il russo anche la gioia delle due pole position conquistate per gara-1 e gara-3.

GARA-1: SECONDO SUCCESSO STAGIONALE PER BEDRIN

Dopo aver conquistato le pole position sia per gara-1 che per gara-3 Nikita Bedrin non ha perso l’occasione di sfruttare la partenza dal palo per vincere la prima delle gare in programma a Dubai. Il pilota russo, che corre con licenza italiana, è riuscito così ad ottenere il suo secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in gara-2 ad Abu Dhabi nel primo appuntamento stagionale.

Non sono mancati i colpi di scena in questa corsa, iniziata con un incidente in partenza che ha coinvolto più di una vettura e per cui si è reso necessario l’ingresso della safety car in pista. Una volta liberata la pista l’azione è poi proseguita con diverse battaglie, tra cui quella tra il leader della classifica Freddie Slater e Zack Scoular, con il primo che alla fine è riuscito ad avere la meglio.

Il vincitore, invece, è riuscito a tenere a bada il secondo classificato Kean Nakamura, che ha terminato la gara a soli 6 decimi dal vincitore. Più staccati invece gli altri piloti, a partire da Dion Gowda, terzo davanti al compagno Slater. Top-5 completata da Keanu Al Azhari, seguito da Jack Beeton e Doriane Pin. Ottavo Tiago Rodrigues, davanti a Gabriel Stilp ed Alex Powell a chiudere la top-10. Dodicesima posizione per Alvise Rodella, grazie anche alla penalizzazione di 10 secondi inflitta ad Enzo Yeh. L’italiano, per via dell’inversione di griglia dei primi 12 classificati di gara-1, è riuscito così ad ottenere la pole position di gara-2.

GARA-2: SPUNTA POWELL

Altra gara ricca di spettacolo e colpi di scena al Dubai Autodrome. La seconda corsa di giornata della F4 UAE ha visto trionfare Alex Powell davanti a Keanu Al Azhari e Jack Beeton a completare il podio.

Il vincitore, scattato dalla terza casella in griglia, è riuscito ad approfittare al meglio del duello tra Enzo Deligny e Gabriel Stilp nelle primissime fasi di gara. I due sono finiti anche in contatto. Un vero peccato invece Alvise Rodella, rimasto piantato in griglia al via dopo aver guadagnato la pole position grazie alla posizione di arrivo di gara-1.

Grande lotta in mezzo al gruppo, con il leader della classifica piloti Freddie Slater che ancora una volta è finito appena fuori dal podio in quarta posizione alle spalle di Al Azhari e Beeton. Quinto invece Dion Gowda, seguito dal vincitore di gara-1 Nikita Bedrin. Bravo il pilota russo a risalire rispetto alla posizione di partenza, conquistando così punti importanti anche nell’unica gara del week-end in cui non è scattato dalla pole position.

Sesto invece Kean Nakamura, seguito da Rashid Al Dhaheri e Luka Sammalisto. Ancora decimo al traguardo Enzo Yeh, che questa volta ha mantenuto la posizione senza penalità.

Domani di nuovo in pista per gara-3 con Bedrin che scatterà dal palo in cerca di un’altra vittoria.

Carlo Luciani

